La ilusión ya se juega desde antes del pitazo inicial. Deportivo Rincón emprendió su viaje rumbo a Buenos Aires con un objetivo claro: hacer historia ante San Lorenzo en los 32avos de final de la Copa Argentina.

El conjunto neuquino, único representante de la provincia en el Federal A, llegó a territorio bonaerense con un plantel motivado y enfocado en dar el golpe frente a un rival de Primera División. Tras el viaje, los jugadores se instalaron en el hotel y realizaron movimientos precompetitivos, afinando detalles para el duelo que se jugará esta noche.

El apoyo no faltará. Desde Neuquén partieron varios micros con hinchas que acompañarán al equipo en Quilmes, aportando color y aliento en una noche que promete ser inolvidable para el club y toda la región.

El partido se disputará desde las 21:15 en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes, con arbitraje de Álvaro Carranza y televisación de TyC Sports. Será un cruce especial para el equipo neuquino, que afronta su primer compromiso oficial del año nada menos que ante uno de los grandes del fútbol argentino.

Para Rincón no es un partido más. Será su segunda participación en esta instancia del certamen, pero con un desafío aún mayor: enfrentarse a un rival de peso y medirse en un escenario de máxima exigencia. Un triunfo no solo significaría avanzar de ronda, sino también escribir una de las páginas más importantes de su historia.

Con el sueño intacto y la motivación en alza, el León del Norte ya está en Buenos Aires. Esta noche, cuando ruede la pelota, irá por todo. Porque en la Copa Argentina, los milagros también juegan.