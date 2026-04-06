Mientras Cristiano Ronaldo cobró una cifra impactante por la campaña de LEGO, también salió a la luz cuánto recibió el argentino Lionel Andrés Messi por formar parte del mismo proyecto. El anuncio rompió las redes sociales desde el primer minuto y no solo por ellos, ya que también aparecieron figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

La publicidad generó un revuelo enorme porque mostraba a varias de las máximas estrellas del futbol mundial en una misma escena. Durante horas, muchos creyeron que se trataba de un encuentro real entre todos, lo que generò revuelo en redes.

Sin embargo, con el correr del tiempo se confirmó que no estuvieron juntos. Se utilizaron dobles y edición para lograr el efecto final, aunque eso no cambia lo más importante: usaron sus caras y su imagen, y por eso tuvieron que pagarles cifras realmente millonarias.

En ese contexto, los números que trascendieron son fuertes. Cristiano Ronaldo fue el que más dinero recibió por la campaña, con un pago cercano a los 3.400.000 dólares, marcando una diferencia importante incluso entre estrellas de ese nivel.

En el caso de Messi, el monto fue de aproximadamente 2.500.000 de dólares. Una cifra altísima que vuelve a demostrar su peso global, más allá de no haber participado en la grabación junto al resto de los jugadores.

El impacto en redes: quién ganó la batalla de los likes

Más allá del dinero, otro dato que llamó mucho la atención fue la repercusión en redes sociales. Mientras Cristiano Ronaldo compartió el contenido junto a otras figuras y alcanzó cerca de 13 millones de “me gusta”, Messi lo publicó de manera individual y superó todos los números con unos impresionantes 19 millones de likes.