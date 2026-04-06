River Plate vivió uno de los mejores años de su historia en 1986, ya que conquistó el campeonato local, la Copa Libertadores y, más adelante, la Intercontinental. Y ese equipo también dejó su huella por haber dado la vuelta olímpica en la Bombonera. Hace 40 años, Norberto Osvaldo Alonso brillaba en el inolvidable Superclásico de la célebre pelota naranja.

La inédita pelota naranja que pasó al Museo de River

En aquella jornada, el primer tiempo se disputó con la famosa pelota naranja (Tango, de la marca Adidas) por pedido de Hugo Orlando Gatti, arquero de Boca, quien había solicitado que se use de ese color porque -decía- se iba a confundir la pelota blanca con los papelitos en el campo de juego. El Loco recordó un partido de la Selección Argentina contra la Unión Soviética en Kiev, donde se usó de ese color por la nieve. Francisco Lamolina, árbitro del Superclásico, lo aceptó: la utilizaron en los primeros 45 minutos.

El "Beto" Alosno -uno de los máximos ídolos de la historia de River- rememorando un hecho inolvidable

En un clima caliente, hasta el presidente Alfonsín le pidió a River que no diera la vuelta olímpica

El equipo del Bambino Veira ya se había consagrado en el torneo: gritó campeón ante Vélez (no hubo festejo por invasión del campo de juego), enfrentó a Gimnasia de La Plata y también a Deportivo Español en el Monumental, pero tenía pendiente la visita a la Bombonera (desde fin de 1982 que no jugaban un Superclásico en La Boca).

El clima estuvo tan caliente que fue una cuestión de estado en aquella época. "El Presidente de Argentina era (Raúl) Alfonsín y habló con Hugo Santilli, presidente de River, para pedirnos que no diéramos la vuelta olímpica en La Bombonera por seguridad. Nos juntamos en la semana en la concentración, en la habitación de (Oscar) Ruggeri y la votación fue muy pareja. En ese momento iban visitantes a la cancha y estaba nuestra familia ahí, por eso dudábamos. Pero cuando estábamos llegando a la cancha intentaron rompernos el micro, nos tiraron de todo, hasta una barra de hielo", reveló Alejandro Montenegro, lateral izquierdo de aquel equipo.

"Después del ingreso del micro, adentro del vestuario, decidimos dar la vuelta olímpica, usamos esa situación como un condimento extra para tener a la gente en contra y sacar adelante el partido. Por suerte ganamos y fue algo histórico", agregó Montenegro en una entrevista con tycsports.com.

Por su parte, Claudio Morresi relató cómo fue ese momento apenas pisaron el césped de la Bombonera. "Cuando entramos a la cancha, empezamos en forma diagonal. Cuando dimos gran parte de la media vuelta, con un grupito queríamos seguir dándola. Algunos compañeros empiezan a doblar y quedamos gritándoles. Al final, terminamos doblando. Creo que fue 3/4 de vuelta", expresó en una entrevista con DeporTV.

La tarde soñada del Beto Alonso: su salto a la inmortalidad

A la media hora del partido entre Boca y River, le cometieron falta a Héctor Enrique cerca del área. Roque Alfaro envió el centro preciso que conectó el Beto Alonso, dejando una postal para la historia: el ídolo del Millonario saltando para cabecear la pelota naranja, el Loco Gatti saliendo y quedándose a mitad de camino. Fue el 1-0 para el equipo del Bambino.

En la segunda mitad, ya con la tradicional Tango blanca y negra, Boca fue a buscar el empate, pero se encontró con Nery Pumpido: el arquero de la Selección Argentina se lució.

A falta de siete minutos, con un clima más que caliente en la Bombonera (de hecho al Bambino le habían tirado un piedrazo desde un palco) el Beto Alonso estiró la ventaja: su remate se desvió en Passucci y la pelota fue al fondo de la red, para el delirio de los hinchas del Millonario, en un Superclásico histórico.