Platense escribió una de las páginas más importantes de su historia. En una noche cargada de tensión, emoción y nervios, el Calamar venció 7-6 a Coquimbo Unido en la definición por penales, después del 1-1 en el resultado global, y consiguió por primera vez en su historia meterse entre los ocho mejores de América.

En medio de la celebración, Martín Palermo se convirtió en una de las voces principales de una clasificación que difícilmente se olvide en Vicente López. El entrenador, que regresó al club con la misión de encaminar al equipo, se mostró orgulloso por la respuesta de sus jugadores y no dudó en dimensionar lo conseguido.

“Esto, para el club y para nosotros, es histórico”, aseguró el Titán en conferencia de prensa. Una frase sencilla, pero que resume la magnitud de una hazaña que llevó al conjunto argentino a una instancia inédita en la máxima competencia continental.

Palermo destacó especialmente el recorrido de un plantel que tuvo que atravesar momentos difíciles y que encontró en la Libertadores una oportunidad para recuperar confianza. “Es una alegría muy grande. Esto es un premio a todo este grupo”, señaló el entrenador, quien además recordó una experiencia similar que había vivido como técnico de Arsenal en la edición 2014 del certamen.

Una serie que se decidió con el corazón

El entrenador reconoció que este tipo de partidos tienen una carga especial y que la presión puede jugar un papel determinante. Platense no pudo quebrar el empate durante los 90 minutos, pero encontró en los penales la llave para hacer historia.

“Estas instancias no es fácil jugarlas, a veces te provoca equivocaciones en el juego e imprecisiones. Es un peso muy grande para muchos de estos jugadores que viven una experiencia única, siendo la primera vez que juegan una instancia tan importante”, explicó.

Palermo también consideró que su equipo mejoró en el complemento y que hizo méritos para buscar la victoria durante el tiempo reglamentario. “En el segundo tiempo, propusimos algo más como para haber conseguido ese gol que tanto buscamos”, analizó.

Pero la historia terminó escribiéndose desde los doce pasos. Y allí el entrenador ya había preparado a sus futbolistas para afrontar el momento decisivo.

La arenga de Palermo antes de los penales

Antes de la definición, Palermo transmitió tranquilidad y confianza a sus dirigidos. Con el partido al borde de resolverse desde los doce pasos, el Titán buscó convencer a sus jugadores de que la clasificación estaba al alcance de la mano.

“Voy decidido a lo que voy a hacer, convencido. Seguro que pateo con toda la fuerza, con el corazón. Lo siento ahí adentro. Tenemos que estar convencidos”, arengó.

Y luego apuntó directamente a sus futbolistas: “Hicimos un esfuerzo grandísimo, Juan Pablo (Cozzani) está para darnos una mano, pero ustedes tienen que responder. Vamos con determinación en la ejecución. Los quiero con esa confianza, como en los 90 minutos. ¡Vamos a ganarlo!”.

La confianza terminó dando resultado. Platense convirtió siete penales, Cozzani también tuvo su protagonismo y el Calamar terminó sellando una clasificación histórica.