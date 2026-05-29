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Boca Juniors eliminado de la Copa Libertadores: ¿cuánto dinero perdió?

El Xeneize cayó 1 a 0 ante Universidad Católica de Chile en La Bombonera y se despidió del certamen en fase de grupos.  

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 29 de mayo de 2026 a las 20:36
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Boca eliminado por Universidad Católica y jugará repechaje Sudamericana

Boca Juniors debía ganar ante Universidad Católica para pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo el gol de Clemente Montes, sentenció el 1 a 0 que clasificó al equipo chileno a la siguiente instancia y sumó una nueva eliminación en La Bombonera para el Xeneize. Quedó tercero de su grupo y jugará repechaje de Sudamericana ante O’Higgins.

El dinero que entrega Conmebol en premios es de 1.250.000 dólares por clasificar a octavos de final del certamen continental.. En cuartos el premio sube a 1.700.000 dólare, mientras que las semifinales reparten 2.300.000 también de la moneda america,. Ya en la final, el subcampeón recibe 7 millones y el campeón 25 millones de dólares.

Cristián Traverso, símbolo del Boca de Bianchi, emocionó con sus dichos tras la eliminación del Xeneize

En cambio la Copa Sudamericana octavos reparte 600.000 dólares, los cuartos 700.000 y las semifinales suman 800.000. El subcampeón recibe  2.500.000 y el ganador se queda con 10 millones de dólares. Una diferencia bastante grande a comparación de la Libertadores.

 

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