Boca Juniors debía ganar ante Universidad Católica para pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo el gol de Clemente Montes, sentenció el 1 a 0 que clasificó al equipo chileno a la siguiente instancia y sumó una nueva eliminación en La Bombonera para el Xeneize. Quedó tercero de su grupo y jugará repechaje de Sudamericana ante O’Higgins.



El dinero que entrega Conmebol en premios es de 1.250.000 dólares por clasificar a octavos de final del certamen continental.. En cuartos el premio sube a 1.700.000 dólare, mientras que las semifinales reparten 2.300.000 también de la moneda america,. Ya en la final, el subcampeón recibe 7 millones y el campeón 25 millones de dólares.

Cristián Traverso, símbolo del Boca de Bianchi, emocionó con sus dichos tras la eliminación del Xeneize

En cambio la Copa Sudamericana octavos reparte 600.000 dólares, los cuartos 700.000 y las semifinales suman 800.000. El subcampeón recibe 2.500.000 y el ganador se queda con 10 millones de dólares. Una diferencia bastante grande a comparación de la Libertadores.