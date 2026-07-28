Luego del mal arranque que significó la derrota frente a Deportivo Riestra, en Boca la mira está puesta en la revancha ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. Para el duelo de este jueves en Rancagua, Rodolfo Arruabarrena prepara un cambio de esquema y volverá a contar con Leandro Paredes desde el arranque, en busca del pase a los octavos de final tras la victoria del Xeneize por 1-0 en La Bombonera en el encuentro de ida.

El entrenador apostaría por un 4-3-1-2, dibujo diferente al utilizado en los últimos encuentros. La formación tendrá la vuelta de Paredes, que descansó el último fin de semana luego de incorporarse inmediatamente al plantel tras su participación con la Selección Argentina, acompañado por Milton Delgado y Santiago Ascacíbar en la mitad de la cancha y Tomás Aranda como enlace. Además, Leandro Lozano se recuperó de su molestia muscular y volvería al lateral derecho por Dylan Gorosito.

Paredes retornará como titular luego de sus días de licencia.

La por último, la idea del cuerpo técnico es abandonar la idea de los extremos. El juvenil Leonel Flores saldría del equipo para dejarle lugar a Ascacíbar y que, de esta manera, Sebastián Villa pase a jugar como delantero al lado de Miguel Merentiel, que retornará al once para ser el punta en el equipo que viaja a Chile para lograr el objetivo de seguir en carrera en la Sudamericana.

La formación que analiza Arruabarrena para buscar la clasificación

De esta manera, el cuadro titular que evalúa el entrenador del Xeneize para salir en Rancagua a defender el 1-0 obtenido en la ida ante O'Higgins será compuesto por Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.