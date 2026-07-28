Después de varias semanas de intensa actividad entre la Selección Argentina y Boca Juniors, Leandro Paredes aprovechó un breve paréntesis para disfrutar de unos días de descanso en Bariloche junto a su esposa, Camila Galante, y sus hijos. El mediocampista viajó al sur del país tras recibir una licencia especial otorgada por el entrenador Rodolfo Arruabarrena, con el objetivo de recuperar energías antes de afrontar una seguidilla clave de compromisos.

El propio Leandro Paredes compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejan la escapada familiar. "Escapadita de amor", escribió el futbolista para acompañar un álbum de fotos donde se los puede ver disfrutando de un exclusivo alojamiento con vistas al Lago Nahuel Huapi, además de momentos en una piscina climatizada y los paisajes nevados que ofrece la Patagonia durante el invierno.

La decisión de tomarse un descanso llegó luego del enorme desgaste físico que implicó su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde disputó todos los encuentros hasta la final. A eso se sumó su rápida reincorporación a Boca, ya que pocos días después volvió a vestir la camiseta azul y oro en el triunfo frente a O'Higgins por la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes de vacaciones con su familia

Leandro Paredes de vacaciones con su familia

Tras ese encuentro, Leandro Paredes había explicado el esfuerzo que realizó para estar disponible: "Le dije (a Arruabarrena) que estaba a disposición, que después él toma la decisión. Pero yo estaba a disposición del club para intentar ayudar. Era importante para mí. Quería ver cómo me sentía también. Llegué muy cansado. Creía que no iba a poder jugar todo el partido, por suerte lo pude jugar. Me obligó a tomarme dos días, así que seguramente los acepte".

Por su parte, Rodolfo Arruabarrena elogió públicamente la actitud del volante y destacó su compromiso con el equipo. "No tengo palabras para decir lo que es para el grupo y el club. Estuvo predispuesto y ha hecho un grandísimo partido. Terminó cansado, es lógico. Terminó bien, eso es lo importante", expresó el entrenador luego de la victoria frente al conjunto chileno.

Leandro Paredes de vacaciones con su familia

Leandro Paredes de vacaciones con su familia

El descanso también coincidió con la decisión del cuerpo técnico de no convocarlo para el encuentro ante Deportivo Riestra, partido que terminó con una dura derrota por 3-0 para Boca. Ahora, el mediocampista ya volvió a entrenarse con el plantel y se prepara para la revancha frente a O'Higgins, donde el Xeneize buscará sellar su clasificación a los octavos de final del certamen continental.

Más allá de la actualidad con Boca, el futuro de Leandro Paredes en la Selección Argentina todavía genera incertidumbre. Tras el Mundial, el volante reconoció que necesita tiempo para analizar su continuidad en el combinado nacional. "Va a ser muy difícil mantener este nivel. No sé si estoy para seguir. Es un proceso, hay que pensarlo con calma y hablarlo", confesó, dejando abierta la posibilidad de cerrar un ciclo histórico.

Leandro Paredes de vacaciones con su familia

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