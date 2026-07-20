Los jugadores de la Selección Argentina se fueron sin hablar del MetLife de Nueva Jersey tras la derrota en la final del Mundial con España por 1 a 0. Pero, luego fueron haciendo posteos en sus redes sociales, en el que se manifestaron de diferentes maneras.

Uno de ellos fue el bahiense Lautaro Martínez, quien no jugó un minuto y vio toda la final desde el banco de suplentes. Justo él, que le había dado el triunfo a la Selección ante Inglaterra entrando en los instantes finales de ese encuentro memorable. Y en su publicación dejó un mensaje sugestivo.

"Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, pero esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino -escribió el Toro-. Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo adentro de la cancha, pero bueno..."

Ese "pero bueno" da lugar a varias interpretaciones y especulaciones. ¿Es un mensaje al entrenador Lionel Scaloni? ¿O es la bronca por cómo se dieron las circunstancias, que obligaron al DT a realizar tres cambios por jugadores que estaban lesionados o tocados, como Cuti Romero, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel y a ello se sumó la expulsión de Enzo Fernández?.

Solo él lo sabrá. Lo cierto es que, de todos modos, el atacante del Inter siempre estuvo muy agradecido a Scaloni y al cuerpo técnico. Formó parte desde la hora cero de la Scaloneta y generalmente fue el 9 titular hasta que en Qatar, Mundial al que el ex Racing no llegó en las mejores condiciones físicas, irrumpió Julián Álvarez. Así y todo, ambos se complementaron e igual ingresando desde el banco de suplentes, Martínez le aportó mucho a la Selección.

Sin embargo, ante España, cuando le quedaba un cambio a Scaloni y Argentina jugaba con diez hombres en el alargue, el entrenador optó por poner a Marcos Senesi por Julián y armar una línea de cinco defensores.

"Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país", fue el cierre del posteo de Lautaro, acompañado de dos emojis, la bandera argentina y las manos en forma de rezo.