El Mundial de Hockey 2026, que se disputa en Bélgica y Países Bajos llega a su definición, donde Argentina está entre los 4 mejores equipos en ambos ramas. El jueves jugarán las semifinales buscando meterse en la gran definición.

Las Leonas vuelven a estar en otra instancia previa a la gran Final. El equipo que dirige Ferrara hizo una gran primera fase, y cumplió en la segunda quedado en la primera colocación de su grupo, por encima de una de las anfitrionas: Bélgica. Ahora el turno será ante Australia, en un duelo con un amplio prontuario, y entre dos campeones del mundo.

El jueves 27 desde las 15.30hs en Wavre, Bélgica, será el gran cotejo ante las oceánicas, rival a quien enfrentó en la final de Dublín 94, y en semifinales de Utrecht 98, ambos con derrota. La gran revancha llegó en Perth 02 donde Las Leonas se impusieron de visitante y terminaron alzando su primer título mundial.

Las Leonas van por otra final del mundo y su tercer título

Por su parte Los Leones, accedieron por segunda vez en la historia a una semifinal. Clasificaron segundo en primera fase, superaron a India e Inglaterra en la segunda rueda, para meterse entre los cuatro mejores, por detrás de Países Bajos.

Ahora, el seleccionado de Lucas Rey va por el gran golpe en el Wavre, Bélgica, y su primera final del mundo, cuando el viernes 28 de agosto se enfrente con Alemania, campeón defensor, quien en París 2024 dejó a la Argentina en el camino por 3-2.

Los Leones buscan su primera final del mundo

Ambos equipos tiene pocos enfrentamientos en mundiales. En el 2014 fue el año donde Los Leones quedaron terceros por primera vez. En aquella oportunidad, se vieron las caras en fase de grupos con triunfo argentino 1-0.

Semifinales Femeninas:

Países Bajos vs. Bélgica - 27 de agosto 13hs - Ámsterdam, Países Bajos

Las Leonas vs. Australia - 27 de agosto 15:30 hs - Wavre, Bélgica

Semifinales masculinas: