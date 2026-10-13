Paulo Dybala volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá del fútbol. A través de las redes sociales, el delantero de la Roma publicó fotografías en las que lució un outfit urbano con detalles de lujo. La propuesta no pasó inadvertida para su esposa, Oriana Sabatini, quien se sumó a las reacciones con un mensaje que rápidamente captó la atención: “No bueno”, escribió la cantante, encantada con la imagen de la Joya.

El look elegido por el cordobés combinó prendas relajadas con elementos de sastrería. En las imágenes se lo pudo ver con una camisa celeste a cuadros, de mangas largas y calce holgado, que acompañó con unas bermudas amplias. La combinación apostó por una estética moderna, en la que la comodidad y la elegancia encontraron un punto de equilibrio.

Los complementos terminaron de definir la propuesta. Dybala eligió mocasines negros de cuero, medias blancas visibles y anteojos de sol oscuros con un diseño llamativo. En una de las fotografías, posó con gesto serio mientras descendía de un automóvil, con el cabello peinado hacia un costado y una actitud que reforzó el aire sofisticado de la producción.

dSin embargo, hubo un accesorio que se destacó por encima del resto: un bolso negro de Louis Vuitton. El artículo, confeccionado en cuero y con el tradicional estampado de la firma francesa en una versión monocromática, aportó el detalle distintivo al conjunto. La elección volvió a mostrar el interés del futbolista por la moda y por las marcas de alta gama.

No es la primera vez que el delantero genera repercusión por sus publicaciones alejadas de las canchas. En otra oportunidad, compartió imágenes tomadas durante una estadía en un yate en Italia, donde se mostró con un estilo más veraniego y accesorios que también despertaron comentarios entre sus seguidores. Aquella producción ofreció una postal diferente de su vida cotidiana junto a Oriana Sabatini y su hija, Gia.

En esas fotografías, el futbolista lució un short azul oscuro, una cadena dorada con diamantes y el cabello con un flequillo largo sobre la frente. Bronceado y con el mar como escenario, posó frente a la cámara con una expresión seria. La combinación de prendas sencillas y joyería llamativa convirtió aquellas imágenes en otro ejemplo de su particular estilo personal.

Paulo Dybala deslumbró a todos

La repercusión también había llegado desde el mundo del fútbol. Entre los comentarios que recibió aquella publicación apareció el de Kylian Mbappé, quien le dedicó una palabra contundente: “Rey”. El mensaje del delantero francés se sumó a los elogios de sus seguidores y dejó en evidencia la buena relación que mantiene con otras figuras del deporte europeo.

Entre la moda, los comentarios de su esposa y los elogios de colegas, Paulo Dybala volvió a convertirse en protagonista de las redes sociales sin necesidad de tocar una pelota. Su última publicación no solo recibió la aprobación de Oriana Sabatini, sino que también reafirmó el interés que despierta su faceta más personal, en la que el estilo y los detalles de lujo ocupan cada vez más espacio.