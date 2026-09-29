La última función de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina tendrá dos ausencias que nadie tenía en los planes. Paulo Dybala y Nahuel Molina, campeones del mundo en Qatar 2022 y compañeros de la Pulga en aquella gesta, no estarán en el Monumental el próximo 6 de octubre para acompañarlo en una noche que promete quedar para siempre en la memoria del fútbol argentino.

La confirmación llegó desde Italia. La Roma comunicó oficialmente que ambos futbolistas no participarán del evento organizado en Buenos Aires con motivo del amistoso entre Argentina y Benín. Los dos habían sido invitados para estar presentes en las tribunas del Monumental, pero finalmente el club decidió que permanezcan en Italia.

La explicación de la institución fue concreta: la determinación responde a razones deportivas y logísticas, principalmente por la extensión del viaje intercontinental y la cercanía de los próximos compromisos oficiales de la Roma. La postura del club apunta a preservar la preparación de sus futbolistas de cara a la reanudación de la competencia.

En su comunicado, la entidad italiana también reconoció la dimensión especial que tenía la invitación para ambos argentinos. Dybala y Molina compartieron con Messi distintos momentos de su ciclo en la Selección y fueron parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo de Qatar.

La Roma, además, expresó su respeto por Messi y por su trayectoria con la camiseta argentina, y le deseó al capitán y a la Federación Argentina una noche especial.