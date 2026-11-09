Más de 35 parejas participaron de un torneo que reunió a jugadores de distintas localidades de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. La competencia combinó un gran nivel deportivo, camaradería y un cierre especial con entrega de premios.

La pelota paleta volvió a ser protagonista en Neuquén durante este fin de semana, con la realización de un importante torneo regional en las instalaciones de la Asociación Española de Neuquén. El encuentro convocó a más de 35 parejas que compitieron en distintas categorías, en un ambiente marcado por el entusiasmo, la sana competencia y la pasión por uno de los deportes con mayor tradición en la región.

La convocatoria reunió a jugadores provenientes de Bahía Blanca, Choele Choel, Villa Regina, Río Colorado, Cipolletti, Neuquén, Plottier, Chos Malal y Zapala, quienes compartieron jornadas de intensa actividad deportiva y encuentros sociales que permitieron fortalecer los vínculos entre los distintos clubes y representantes de la disciplina.

El escenario fue el destacado predio de la Asociación Española, que cuenta con dos canchas de trinquete y un frontón abierto, instalaciones que permitieron desarrollar los encuentros y recibir a los participantes en un espacio especialmente preparado para la práctica de la pelota paleta.

A lo largo del torneo se disputaron partidos correspondientes a la segunda, tercera, cuarta y quinta categoría. Los encuentros ofrecieron momentos de gran intensidad, con parejas que demostraron técnica, esfuerzo y compromiso, pero también un marcado respeto hacia sus rivales, uno de los valores que distingue históricamente a este deporte.

Más allá de los resultados, el certamen se transformó en un verdadero punto de encuentro para los aficionados a la pelota paleta de toda la región, consolidando a Neuquén como una de las plazas que mantienen viva esta tradicional disciplina deportiva.

Los campeones y el podio de cada categoría

En quinta categoría, el primer puesto quedó en manos de Marcos Villalba y Alejandro Mansilla, mientras que Jorge Jauregui y Roberto Bernal finalizaron segundos. El tercer lugar fue para Ariel Mendioroz y Nehuen.

En cuarta categoría, la pareja integrada por Mateo Valentini y Tomás Gonzalez se consagró campeona. El segundo puesto correspondió a Tomás Marcó y Carlos Romeo, mientras que Selem Zafar y Dario Jerez completaron el podio.

En tercera categoría, los grandes ganadores fueron Mario Perez y Cesar De Angelis, quienes se quedaron con el primer puesto. Santiago Alvarez y Nicolas Jara Lozano finalizaron segundos, mientras que Ariel Montiel y Pablo Pogost obtuvieron la tercera posición.

Por su parte, en segunda categoría, el máximo reconocimiento fue para Diego Calani y Cristian Bustos. Agustín Gonzalez y Gastón Gabis lograron el segundo puesto y Ramiro Castaño junto a Matias Medina se ubicaron terceros.

Dos reconocimientos especiales y una gran paella para cerrar el torneo

Uno de los momentos destacados de la ceremonia de premiación fue la entrega de dos distinciones especiales que reflejaron tanto el talento deportivo como los valores humanos presentes durante la competencia.

El premio al jugador revelación fue para Mateo Valentini, de Choele Choel, quien además se consagró campeón de cuarta categoría junto a Tomás Gonzalez. Su actuación lo convirtió en uno de los protagonistas del fin de semana.

En tanto, Ariel Montiel, de Río Colorado, recibió el reconocimiento a la caballerosidad, una distinción que puso en valor el respeto, el compañerismo y la conducta deportiva demostrada durante el certamen.

El cierre estuvo a la altura de la convocatoria. Una gran paella compartida por más de 80 personas reunió a jugadores, organizadores y acompañantes en un clima de celebración y amistad. Durante el encuentro se realizó la entrega de premios y se compartieron las experiencias de las jornadas deportivas.

De esta manera, la Asociación Española de Neuquén volvió a convertirse en un punto de encuentro para la pelota paleta regional, con un torneo que dejó excelentes momentos dentro de la cancha y, especialmente, fortaleció los lazos entre los deportistas de las distintas ciudades participantes.

Una verdadera fiesta del deporte, en la que la competencia y la camaradería fueron protagonistas por igual.