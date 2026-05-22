Una noche Manchester entendió que nada dura para siempre. Ni siquiera las dinastías. Ni siquiera los equipos que parecen invencibles. Ni siquiera Pep Guardiola. Después de una década que cambió la historia del Manchester City y revolucionó el fútbol inglés, el entrenador catalán anunció su despedida del conjunto ciudadano y dejó un vacío imposible de llenar.

Se termina una era. Una de esas que no se miden solamente en títulos, sino también en emociones, en estilos, en formas de entender el juego. Guardiola no solo ganó: transformó al City en una potencia mundial y construyó una identidad que quedará tatuada para siempre en la piel celeste de Manchester.

Diez años. Veinte títulos. Seiscientos partidos al borde del campo. Récords rotos. Noches históricas. Y una obsesión permanente por competir y jugar mejor que todos. Pep llegó en 2016 con la misión de darle al City el salto definitivo en Europa, pero terminó haciendo mucho más que eso: cambió la manera en la que Inglaterra miraba el fútbol.

Su obra maestra comenzó a tomar forma rápidamente. En la temporada 2017-18 armó una máquina perfecta que conquistó la Premier League con 100 puntos, una cifra nunca antes alcanzada en Inglaterra. Aquel equipo volaba dentro de la cancha: 106 goles, 32 triunfos y una superioridad aplastante que convirtió al City en un monstruo futbolístico.

Pero Guardiola nunca se conformó. Fue por más. En 2018-19 consiguió algo jamás visto: ganar todos los títulos domésticos de una misma temporada. Premier League, FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield. Inglaterra quedó rendida a sus pies.

La gran espina era la Champions League. Esa copa que parecía escaparle incluso teniendo los mejores equipos del continente. Hasta que llegó la temporada 2022-23. Y entonces sí. El City tocó el cielo de Europa, conquistó su primera Orejona y completó un triplete histórico que terminó de colocar al club entre los gigantes del mundo.

Después llegaron el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa y una nueva Premier League para seguir alimentando una historia irrepetible. Guardiola cerró su ciclo con 416 victorias en 592 partidos y convertido oficialmente en el entrenador más ganador de la historia del Manchester City.

Pero la despedida fue mucho más que números. Fue humana. Emotiva. Real. Pep habló desde el corazón y recordó todo lo vivido en la ciudad. Desde su primera charla con Noel Gallagher hasta el dolor de perder a su madre durante la pandemia. Habló de Manchester como quien habla de su casa.

“Nada es eterno; si lo fuera, estaría aquí”, expresó el catalán con la voz quebrada. Y en cada palabra quedó claro que no se iba solamente un entrenador. Se marchaba el arquitecto de la mejor versión que tuvo el City desde su fundación.

El cariño de los hinchas fue inmediato. Las redes se llenaron de homenajes, banderas y mensajes para el hombre que convirtió al Etihad en una fábrica de títulos y fútbol total. Porque Guardiola dejó algo más valioso que las copas: dejó una identidad.

Ahora el desafío será continuar una obra casi perfecta. El principal apuntado para sucederlo es Enzo Maresca, uno de sus discípulos más cercanos y un hombre que conoce desde adentro el modelo que Pep construyó durante una década gloriosa.

Guardiola, mientras tanto, seguirá ligado al City Football Group como embajador global y asesor deportivo. Aunque ya no estará al borde de la línea dando indicaciones, su sombra seguirá recorriendo cada rincón del Etihad Stadium.