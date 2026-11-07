Se jugó la fecha 14 del Pre Federal de básquet. Perfora fue una aplanadora de local ante Plottier , y se quedó con la cima en soledad, ya que Centro Español dio el golpe ante el Deportivo Roca. Pacífico festejó en casa, y también se mantiene en la zona alta.

El verde de Plaza Huincul sigue a paso firme y ahora se quedó con la cima en soledad. En el Malvinas Argentinas se impuso por 87-64 a Club Plottier, en un juego que dominó de principio a fin, con un segundo y tercer cuarto demoledores. Francisco Emilio con 22 el goleador del local. Gabriel Spinaci 16 para la visita.

En Roca, Centro Español festejó ante el naranja y lo bajó de la cima. En el cierre del cotejo se llevó el triunfo 83-80 tras una muy buena segunda mitad. Franco Pennacchiotti con 18 puntos el goleador de la visita, misma cantidad para Quinteros en el local.

El rojo había conseguido un buen triunfo el jueves ante Regina

En un cotejo sumamente parejo, que se definió con doble suplementario, Pacífico superó a Petrolero Argentino por 112 a 103 en el Viejo Ramírez. En el final, Sánchez lo igualó para el local, y en los minutos extras, pudo sacar ventaja en el inicio del segundo suplementario, para dejar los puntos en casa.

La fecha había iniciado el jueves con la victoria de Independiente sobre Atlético Regina por 86-76, triunfo que le permitió al rojo salir del fondo.

El domingo se jugará la ante última fecha de la fase regular, Español vs Pacífico será uno de los juegos destacados en El Templo desde las 21hs. Petrolero recibe a Independiente mismo horario, mientras que Regina vs Perfora y Plottier ante Roca se medirán 20hs.

Posiciones: Perfora 11-3, Deportivo Roca 10-4, Pacífico 7-7, Español 7-7, Regina 6-8, Independiente 5-9, Plottier 5-9, Petrolero 5-9.