El paso de Ronnie Wood por la Argentina dejó mucho más que expectativas por su presentación musical. El histórico guitarrista de los Rolling Stones protagonizó una entrevista con Mario Pergolini en la que recordó algunas de las experiencias más divertidas que vivió junto a Diego Armando Maradona. Entre anécdotas, música y fiestas, el artista sorprendió al revelar una costumbre que compartía con el ídolo argentino.

Durante su participación en Otro Día Perdido, el ciclo conducido por Pergolini, Wood fue consultado sobre aquellos encuentros nocturnos con el exfutbolista. Lejos de esquivar la pregunta, el músico describió la relación que habían construido y resumió su vínculo con una frase que despertó sonrisas: “Éramos compañeros, compinches”.

A sus 79 años, el británico conserva recuerdos muy particulares de aquellas reuniones. Según contó, ambos tenían una manera bastante singular de divertirse: se intercambiaban los nombres y hasta se animaban a bailar juntos. “Nos íbamos de fiesta juntos. Él me decía ‘Diego’ y yo le decía ‘Ronald’. Nos intercambiábamos los nombres y bailábamos”, relató.

Pero hubo otro aspecto de esa amistad que llamó especialmente la atención. Para Ronnie Wood, la música era mucho más que un entretenimiento: funcionaba como un lenguaje compartido que les permitía conectarse sin necesidad de demasiadas explicaciones. “Nos comunicábamos a través del lenguaje de la música”, explicó al reconstruir aquellas noches.

El guitarrista también dejó una confesión que aportó un tono todavía más descontracturado a su relato. Después de tantas celebraciones, ambos parecían tener una regla implícita: disfrutar el momento y no preocuparse demasiado por lo sucedido. “Tuvimos varias noches juntos. Y después nos olvidamos de todo lo que había pasado, por supuesto”, recordó entre risas.

La charla con Mario Pergolini también tuvo espacio para otro de los grandes nombres del fútbol argentino: Lionel Messi. El conductor quiso saber si alguna vez había tenido la oportunidad de conocer personalmente al capitán de la Selección Argentina. Wood aclaró que todavía no había podido encontrarse con él, aunque dejó en claro la admiración que siente por su talento.

Las fiestas de Wood y el Diego

“Me encanta ver a un artista y él es un artista”, expresó sobre Messi. Luego profundizó su reconocimiento: “No lo conozco personalmente, pero hay un respeto mutuo, sin dudas. Me encanta ver a la gente talentosa”. Así, el músico dejó en evidencia que sigue de cerca las figuras que trascienden sus respectivas disciplinas.

La visita de Ronnie Wood al país tuvo como motivo principal su presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires, prevista para el viernes 6 de noviembre junto a su banda. Sin embargo, sus recuerdos sobre Maradona terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su paso por la televisión argentina, al revelar una faceta íntima, festiva y desconocida de la relación entre dos figuras de alcance mundial.