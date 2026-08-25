Un detalle inesperado volvió explosiva la revelación de Juli Roque: los mensajes no habrían llegado desde un perfil oculto ni mediante fotografías destinadas a desaparecer. La periodista aseguró que jugadores casados de la Selección Argentina intentaron acercarse a ella y contó que uno de los involucrados integró el plantel campeón del mundo.

La modalidad elegida por ese futbolista fue lo que más desconcertó a la panelista, ya que habría utilizado su cuenta personal sin tomar demasiados recaudos. “Y eso me sorprendió, porque desde su Instagram. Si yo quiero… tipo no en efímero, normal. Yo digo, ¿imaginate que le escriban así a medio mundo?”, expresó al plantear que ella podría haber conservado los intercambios.

El tema surgió durante una emisión del programa de streaming Qué tupe el trece. La conversación estaba centrada inicialmente en Flor Regidor y en los famosos que se habían comunicado con ella con intenciones de seducirla, pero el debate cambió de rumbo cuando Juli Roque decidió compartir su propia experiencia.

Sin revelar nombres, la periodista habló en plural y señaló directamente la situación sentimental de quienes presuntamente la contactaron. “A mí me escribieron jugadores de Selección que no importa porque están casados. Y no le importa nada, eso es lo peor. Durante el Mundial, pre-Mundial”, afirmó, provocando sorpresa entre sus compañeros por el alcance de la acusación.

Entre aquellos mensajes, hubo un caso particular sobre el que aportó una pista capaz de reducir considerablemente la lista de posibles involucrados. “El que me escribió de la Selección, estuvo en este Mundial, pero me escribía desde el Mundial pasado que somos campeones", reveló Juli Roque. De esa manera, ubicó al futbolista dentro del grupo que alcanzó la gloria con la Argentina.

Aunque dio referencias sobre su trayectoria deportiva y confirmó que se trataría de un hombre casado, la comunicadora prefirió preservar su identidad. Tampoco mostró públicamente las conversaciones ni brindó datos que permitieran identificarlo de manera inequívoca, por lo que su historia quedó limitada a la versión que relató durante el ciclo.

Las palabras de Roque, sin embargo, fueron suficientes para provocar conjeturas en las redes sociales. La combinación entre el antecedente mundialista, el estado civil y el uso de una cuenta verificada abrió una incógnita que continúa sin respuesta, mientras su denuncia vuelve a colocar bajo sospecha el comportamiento privado de algunas figuras de la Selección.