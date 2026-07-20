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FESTEJOS

Pese a la derrota, los argentinos coparon las calles y Neuquén no fue la excepción

El habitante común de nuestro país respaldó a un equipó que dio alegría en el recorrido de la Copa del Mundo y pese a la caída tuvo su reconocimiento

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 19 de julio de 2026 a las 23:37
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Villa La Angostura salió a las calle. Foto: Diario Andino

Una gran cantidad de vecinos de Neuquén y distintas ciudades y localidades del interior provincial se volvieron a congregar en los alrededores de monumento a San Mafrtín en la capital y en distintas plazas, tras la final del Mundial 2026.

Pese a la derrota de la Selección Argentina ante España por 1 a 0 en Nueva Jersey, miles de fanáticos salieron a las calles, con banderas, camisetas y hasta hubo fuegos artificiales tras el subcampeonato.

En definitiva, el pensamiento generalizado, fue una gran muestra de cariño, respeto y admiración a un equipo y cuerpo técnico que representó -otra vez- de la mejor manera, más allá del resultado final.

En Zapala, también se salió a festejar

En San Patricio de El Chañar la plaza fue el epicentro de los festejos

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