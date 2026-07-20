Una gran cantidad de vecinos de Neuquén y distintas ciudades y localidades del interior provincial se volvieron a congregar en los alrededores de monumento a San Mafrtín en la capital y en distintas plazas, tras la final del Mundial 2026.

Pese a la derrota de la Selección Argentina ante España por 1 a 0 en Nueva Jersey, miles de fanáticos salieron a las calles, con banderas, camisetas y hasta hubo fuegos artificiales tras el subcampeonato.

En definitiva, el pensamiento generalizado, fue una gran muestra de cariño, respeto y admiración a un equipo y cuerpo técnico que representó -otra vez- de la mejor manera, más allá del resultado final.

En Zapala, también se salió a festejar