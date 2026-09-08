Platense afrontará este martes una de las noches más importantes de su historia. El Calamar visitará a Fluminense en el mítico Maracaná, desde las 19, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. La revancha será el martes 15 de septiembre en el estadio Ciudad de Vicente López.

El conjunto argentino, debutante absoluto en competencias internacionales, ya sorprendió al meterse entre los ocho mejores de América, logro que había conseguido solo Banfield en el 2005. Ahora tendrá enfrente a un Fluminense, campeón de la Libertadores 2023 y acostumbrado a disputar las instancias decisivas del máximo torneo sudamericano.

El Calamar llega al Maracaná después de terminar segundo del Grupo E, con 10 puntos, detrás de Corinthians. Su campaña incluyó triunfos como visitante ante Peñarol y el elenco brasilero, este último por 2-0 en San Pablo, resultado que aseguró su clasificación a los octavos de final. En octavos, el equipo dirigido por Martín Palermo se enfrentó a Coquimbo Unido. Después del 1-1 en Vicente López, el Calamar empató 0-0 en Chile y se impuso 7-6 en la definición por penales, con Juan Pablo Cozzani como uno de los grandes protagonistas.

Palermo acomodó´las riendas del Calamar que va por una clasificación histórica

En el Torneo Clausura, la realidad es bastante diferente. Platense viene de empatar 1-1 ante Deportivo Riestra por la octava fecha y marcha 12° en la Zona A, con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo también había caído 1-0 ante Defensa y Justicia en la jornada anterior. Con la llegada de Martín Palermo, el equipo consiguió orden defensivo, concentración y capacidad para aprovechar los espacios que deje su rival.

Por su parte, El conjunto carioca llega con una realidad continental más irregular. Fluminense terminó segundo del Grupo C con 8 puntos, detrás de Independiente Rivadavia, después de conseguir dos triunfos, dos empates y dos derrotas. El equipo comenzó la fase con apenas un punto en sus tres primeras presentaciones, pero reaccionó en el tramo final y consiguió la clasificación. En octavos volvió a encontrarse con los mendocinos y la serie terminó nuevamente igualada. Fue 0-0 en el Maracaná y 1-1 en Mendoza. En los penales, el Fluminense se impuso 5-4, gracias a una actuación determinante del experimentado arquero Fábio, quien atajó dos remates.

Hulk, una de las figuras de primer nombre que tiene el "Flu"

Además, el conjunto brasileño llega con un envión importante en el Brasileirão. El último fin de semana derrotó 1-0 a Vasco da Gama en el Maracaná con un gol de Lucho Acosta, resultado que le permitió trepar al cuarto puesto con 45 puntos después de 26 jornadas, para el elenco ahora dirigido por Marcao, quien conduce de manera interina luego de la salida de Luis Zubeldía.

Probables formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios; Guido Mainero, Bautista Merlini, Gastón Togni; Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Hércules, Matheus Martinelli; Kevin Serna, Paulo Henrique Ganso, Yeferson Soteldo; Hulk. DT: Marcão.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Estadio: Maracaná (Río de Janeiro, Brasil)