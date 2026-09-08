La Federación de tenis de Turquía ya tiene a sus cinco jugadores para enfrentar a Argentina por la Copa Davis 2026. El capitán Erhan Oral confirmó este lunes la nómina que viajará a Neuquén para disputar la serie correspondiente al Grupo Mundial I, que se jugará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, emplazado en el oste de la capital provincial.

Los convocados serán Mert Alkaya (300°), Yanki Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (212° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1774°). Los tres primeros aparecen como las principales alternativas para los partidos de singles, mientras que Azkara y Kosaner serán las opciones para el punto de dobles.

La fecha marcará un acontecimiento especial para el tenis argentino: será la primera serie de Copa Davis disputada en la Patagonia y la más austral de la historia de la competencia en el país. Además, Argentina volverá a jugar como local luego de más de dos años y medio y buscará conseguir la victoria número 100 de su historia en la competencia.

Quiénes son los cinco jugadores de Turquía

El principal referente del equipo turco será Mert Alkaya, de 26 años y actualmente 300° del ranking ATP. Es el mejor jugador de singles de su país y alcanzó este año el mejor ranking de su carrera.

Alkaya tiene tres títulos de World Tennis -ex ITF- y ya conoce lo que significa competir para Turquía. En febrero fue uno de los protagonistas del triunfo ante Eslovenia que posibilitó el acceso al Grupo Mundial I. En aquella serie derrotó a Sebastian Dominko (966°) por 7-5 y 7-6 (4) en el primer punto. Turquía terminó imponiéndose 3-1 como visitante.

El segundo singlista será Yanki Erel, de 25 años y 305° del mundo. También atraviesa el mejor momento de su carrera en el ranking: llegó a ocupar el puesto 280 durante agosto y actualmente se encuentra apenas cinco lugares por detrás de Alkaya. Sumó otro de los puntos en la eliminatoria ante Eslovenia, al vencer a Bor Artnak (448°) en el segundo duelo de singles por 7-6 (2) y 6-1.

Erel cuenta con 13 títulos de World Tennis, cuatro de ellos conseguidos durante 2026, y fue otro de los jugadores que ganó un partido de singles en la serie ante Eslovenia. La tercera alternativa para los partidos individuales será Tuncay Duran, de 22 años y 633° del ranking ATP, quien cuenta con dos títulos de World Tennis.

El turco Mert Alkaya, 300 en el ranking de la ATP, llegará a Neuquén

Para el dobles, Oral convocó a Arda Azkara, de 23 años, actualmente 212° en el ranking de dobles. El turco ganó dos títulos Challenger y tres torneos World Tennis en esa modalidad. El quinto integrante es Kaan Isik Kosaner, de apenas 17 años, quien ocupa el puesto 1774° del ranking ATP y todavía no consiguió títulos profesionales.

Turquía ocupa el 33° puesto del ranking de naciones de la ITF, mientras que Argentina aparece en el 10° lugar.

La serie se disputará sobre una cancha rápida indoor de GreenSet montada sobre una estructura de madera. La superficie tiene un nivel de velocidad intermedio 3 según la clasificación de World Tennis. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) optó por esa cancha para favorecer la adaptación de sus jugadores, que vienen de competir en la gira norteamericana de cemento y, una vez concluida la serie ante Turquía, afrontarán la gira asiática y la europea sobre pistas cubiertas, con condiciones similares a las que encontrarán en el Ruca Che.