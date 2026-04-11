En disputa la 16° edición del Patagonia Run en San Martín de los Andes, emblemático festival de trail, considerado el más grande de América y que cuenta con más de 6000 competidores. El neuquino Sergio Pereyra se consagró campeón por cuarta vez en las 100 millas, la categoría principal.

Con la Cordillera de los Andes como escenario y el alma puesta en cada sendero, corredores de Argentina y del mundo participan de la emblemática competencia que dio sus primeros pasos en el 2010, y que con el correr de los años fue tomando importancia, recorriendo senderos de montaña, bosques y filos con vistas privilegiadas al Volcán Lanín y la cuenca lacustre del Parque Nacional.

En las emblemáticas 100 millas (160 kilómetros) el triunfo quedó para el juninense Sergio Pereyra, quien cumplió con el recorrido en un tiempo de 20 horas y 28 minutos.

Pereyra se consagró en reiteradas ediciones: en el 2024, con un tiempo de 20:25:46, 2023 recorrió las 100 millas en 19:25:09, y en 2021 (21:30:25). Mientras que fue segundo en las ediciones 2022, 2019 por detrás del español Capell.

El deportistas cierra un gran fin de semana, ya que fue reconocido en la inauguración del Salón de la Fama de la competencia, lugar donde se destacará la trayectoria de nueve competidores ganadores de la exigente prueba: Sergio Trecaman, Maximiliano López, Gustavo Reyes, Sofía Cantilo, Adriana Vargas, Tania Díaz, Verónica Ramírez y Roxana Flores.