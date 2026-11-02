Belgrano de Córdoba y Barracas Central empataron 2 a 2 en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Firmaron tablas en el estadio El Gigante del barrio Alberdi, en la capital mediterránea, en una nueva jornada del fútbol argentino, en cotejo que terminó con polémica, en un domingo para el olvido de los árbitros.

Para Los Celestes los goles fueron marcados por Lucas Passerini en dos oportunidades, mientras que para los visitantes los tantos fueron anotados por Esteban Rolón y Nicolás Demartini. Con este resultado, Belgrano suma 23 puntos, ubicándose en la quinta posición, mientras que Barracas Central tiene 23 unidades, en la sexta posición en la tabla.

Belgrano ganaba 2 a 0, pero se quedó, se lo empataron sobre el final y no pudo asegurar la clasificación a los playoffs. El local tuvo la primera chance antes de los veinte segundos cuando Lucas Passerini definió mano a mano, pero el arquero de Barracas respondió de gran manera. Tan solo unos minutos más tarde, el nueve volvió a tener una oportunidad de gol, pero Juan Espíndola reaccionó bien y le negó el gol.

A los 27 minutos de la primera parte, Franco Vázquez tiró un caño en mitad de cancha y comenzó a armar la jugada del gol. Emiliano Rigoni manejó bien por derecha, tocó atras y Passerini definió de gran manera para el 1 a 0.

"El Pirata" volvió a tener una chance con Passerini, pero el delantero decidió definir cruzado y no vio a Lucas Zelarayán que la pedía solo por el medio. En el comienzo del segundo tiempo, Passerini se tomó un tiempo de más en el área y anotó un golazo tras una buena jugada entre Zelarayán y Vázquez.

Barracas tuvo la posibilidad del descuento tras un gran centro de Elias Pereyra que cabeceó Facundo Bruera, pero Thiago Cardozo respondió de gran manera. A los 35 minutos, Estebán Rolón definió de gran manera tras un despeje de Federico Ricca y logró el descuento para Barracas.

Un minuto más tarde, Ramiro Hernandes, recién ingresado, se asoció con Passerini y el nueve remató al palo.

Sobre el final, el arquero del conjunto visitante no le permitió ampliar la ventaja a Belgrano con una gran doble atajada a Juan Velázquez y Lautaro Gutiérrez.{

Con el tiempo ya cumplido, el árbitro Bryan Ferreyra decidió agregar un minuto más con la pelota en el tiro de esquina para Barracas. De ese córner llegó el empate agónico de Nicolás Demartini.

Luego del tanto del elenco donde surgió como dirigente el actual presidente de la AFA, Claudio Tapia, y los jugadores locales se fueron encima del árbitro por el minuto de más adicionado, donde los porteños llegaron al empate.