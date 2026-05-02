El Club El Porvenir de Plottier está próximo a iniciar los trabajos del nuevo proyecto edilicio que llevará a cabo en su predio, y junto al estudio de Silvana Garcilazo, pondrá en ejecución en el ligar el programa “mujeres en Construcción” para ir ejecutando las diferentes etapas.

Sería una obra histórica que será ejecutada en su plenitud por mujeres, quienes integran el plan que lleva adelante la constructora que está en Plottier. La institución que está próxima a cumplir 14 años dentro del deporte de la ciudad, cuenta con un predio con un proyecto superior a los 3mil metros cuadrados, ubicado en el barrio Los Hornos.

“Estamos orgullosos de poder trabajar con este programa, en una ciudad que vive momentos políticos críticos”. Expresó Nicolás Campos, presidente de la institución, agregando además que los recursos se buscarán mediante colaboraciones, y la adjudicación de la segunda etapa del plan Clubes Sociales de la provincia de Neuquén.

La idea por parte del club “rojiné” es comenzar con el trabajo en sectores de baños públicos y secretaria de la institución, para luego realizar el cerramiento perimetral de la cancha de fútbol, además de la terminación de los vestuarios.

El plan “Mujeres en construcción” fue implementado por la arquitecta Silvana Garcilazo, constructora que trabajó en proyectos para Centro Español, Club Plottier, y Los Hornos. “Se enseña el oficial de la construcción a las mujeres de forma gratuita. Desde el club Porvenir solicitaron dar clases y fue el puntapié para inicia una tercera etapa de este proyecto”.

Con la firma del convenio en el marco jurídico, tanto el club como la organización, llevarán adelante la construcción de todas las etapas en el club de Plottier, siendo la primera institución que busca ser construida en su totalidad por Mujeres.

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