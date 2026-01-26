El Porvenir de Plottier anunció que no competirá en el primer semestre del año dentro de la Liga de Fútbol de Neuquén, argumentando que “no contamos con las condiciones mínimas para desarrollar la actividad deportiva cotidiana” dejando en evidencia que más de 200 chicos se quedan sin el “Día a día en el club”.
En pleno desarrollo en su predio propio, donde inició desde cero y hoy muestra varios avances, la realidad golpeó fuerte a la institución de Plottier, que tras varios intentos de sostener el funcionamiento deportivo que no llegaron a buen puerto, su comisión directiva tomó la decisión de bajarse de forma temporal de la competencia federada en el fútbol
Desde mediados del 2025, El Porvenir hizo su inauguración e inicio de obra en las 3 hectáreas y medias que posee en el barrio Los Hornos de Plottier, y que lleva invertido más de 70 millones de pesos. Cerramiento total perimetral, forestación y comienzo de trabajo en el campo de juego más vestuarios, son los trabajos a la vista en el predio. Pero, la falta de condiciones básicas en el lugar, sumado al fin del convenio que tenía para el uso del predio de Centro Español, llevaron a la drástica decisión.
Por su parte, en el mismo comunicado informaron que las actividades de escuelita, tanto masculina como femenina, como así también de Hockey, seguirán desarrollándose “Este no es un pedido de asistencialismo, es un pedido claro y responsable al estado, a las instituciones y a la comunidad. Hoy más de 200 personas entre 12 y 35 años se quedan sin el día a día del club, y eso es un duro revés para toda la comunidad de Plottier
Dentro del plano de LIFUNE, en los últimos años no es el primer club que puso una pausa, equipos como Don Bosco, Confluencia, Villa iris, el último caso más conocido fue el de Sapere; fueron quienes se ausentaron de la competencia y volvieron de buena forma. Para el club de Plottier, será una buena oportunidad para enfocarse en el predio, y hacer su retorno en casa propia.
Comunicado competo:
"Esta no es una decisión deseada, es una pausa forzada, asumida con honestidad y responsabilidad.
Durante meses agotamos todas las instancias posibles para sostener la participación en la competencia federada, buscamos alternativas, gestionamos, esperamos respuestas. Hoy tenemos que informar que durante el primer semestre del 2026, EL CLUB NO PARTICIPARÁ EN LOS TORNEOS DE LIFUNE.
Esta pausa tendrá una duración aproximada de 6 meses y responde a una realidad concreta: hoy no contamos con las condiciones mínimas para desarrollar la actividad deportiva cotidiana. Pero la gravedad de esta situación no se mide solo en términos deportivos; más de 200 chicos y chicas se quedan sin el día a día en el club, sin ese espacio que durante años fue contención. Acompañamiento y oportunidad.
En este tiempo, el club desarrolló talleres de salud mental, prevención de adicciones y grooming, articuló derivaciones de salud, logró inserciones escolares y laborales; otorgó Becas Deportivas, garantizó viajes sin costo y sostuvo una práctica sin hechos de violencia.
Hoy el club cuenta con un predio propio, con un cerramiento perimetral ya realizado, pero aún no dispone de los servicios básicos: energía eléctrica trifásica, agua potable, conectividad, baños, condiciones indispensables para brindar un espacio sano, de buenas prácticas y de transmisión de valores.
Además, el club debió retirarse en tiempo y forma del espacio donde funcionaba, asumiendo un enorme esfuerzo logístico- económico, cumpliendo su palabra y respetando sus acuerdos,
Aun con una administración trasparente y una obra ejecutada rendida por más de 70 millones de pesos; en la llamada “revolución deportiva” este club de LIFUNE fue el único que no fue beneficiado por una cancha de Césped sintético.
Durante este periodo, el club no dejará de funcionar, continuarán las escuelas de fútbol masculino y femenino, y todas las categorías de Hockey.
Este no es un pedido de asistencialismo, es un pedido claro y responsable al estado, a las instituciones y a la comunidad. Hoy más de 200 personas entre 12 y 35 años se quedan sin el día a día del club, y eso es un duro revés para toda la comunidad de Plottier
Hoy más que nunca necesitamos a toda la comunidad rojinegra unida para atravesar este momento y trabajar juntos, para que el club pueda volver a competir con las condiciones que nuestros deportistas se merecen.