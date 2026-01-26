El Porvenir de Plottier anunció que no competirá en el primer semestre del año dentro de la Liga de Fútbol de Neuquén, argumentando que “no contamos con las condiciones mínimas para desarrollar la actividad deportiva cotidiana” dejando en evidencia que más de 200 chicos se quedan sin el “Día a día en el club”.

En pleno desarrollo en su predio propio, donde inició desde cero y hoy muestra varios avances, la realidad golpeó fuerte a la institución de Plottier, que tras varios intentos de sostener el funcionamiento deportivo que no llegaron a buen puerto, su comisión directiva tomó la decisión de bajarse de forma temporal de la competencia federada en el fútbol

Desde mediados del 2025, El Porvenir hizo su inauguración e inicio de obra en las 3 hectáreas y medias que posee en el barrio Los Hornos de Plottier, y que lleva invertido más de 70 millones de pesos. Cerramiento total perimetral, forestación y comienzo de trabajo en el campo de juego más vestuarios, son los trabajos a la vista en el predio. Pero, la falta de condiciones básicas en el lugar, sumado al fin del convenio que tenía para el uso del predio de Centro Español, llevaron a la drástica decisión.

el predio está cerrado perimetralmente y ya tuvo el proceso de forestación

Por su parte, en el mismo comunicado informaron que las actividades de escuelita, tanto masculina como femenina, como así también de Hockey, seguirán desarrollándose “Este no es un pedido de asistencialismo, es un pedido claro y responsable al estado, a las instituciones y a la comunidad. Hoy más de 200 personas entre 12 y 35 años se quedan sin el día a día del club, y eso es un duro revés para toda la comunidad de Plottier

Dentro del plano de LIFUNE, en los últimos años no es el primer club que puso una pausa, equipos como Don Bosco, Confluencia, Villa iris, el último caso más conocido fue el de Sapere; fueron quienes se ausentaron de la competencia y volvieron de buena forma. Para el club de Plottier, será una buena oportunidad para enfocarse en el predio, y hacer su retorno en casa propia.

se trabajó en el campo de juego y en los vestuarios.

Comunicado competo: