Explosivas declaraciones de Diego Milito, Presidente de Racing, post eliminación de La Academia en un partido donde fue perjudicado ante Rosario Central, y dirigido por Diego Herrera.

Luego del cotejo, con derrota en tiempo extra por 2-1, el único que habló con la prensa fue Diego Milito, presidente de la institución, visiblemente fastidioso por los fallos arbitrales que perjudicaron al elenco de Avellaneda. “Lo primero que quiero decir, más allá de la tristeza de haber quedado eliminado y la manera, quiero felicitar a todos los jugadores y cuerpo técnico, que han hecho un gran partido, han representado el escudo como Racing quiere. Estoy realmente orgulloso, se lo dije a ellos".

Luego comenzó a atacar a los responsables: “Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir '¿hasta cuándo?' Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar... Y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista. Me duele. No sólo están los jugadores. Hay mucha gente detrás de ellos, hay familias. Terminar de esta manera me duele", añadió. Y sentenció: "Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, no da para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas tenemos que reflexionar. Hoy está acá para decir que estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol".

En el duelo de los cuartos de final disputado en el Gigante de Arroyito, lo ganaba Racing con gol de Zaracho, lo igualó el Canalla por intermedio de Ávila, y diez más tarde, a los 30´el VAR llamó e hizo expulsar a “Maravilla Martínez, dejando con 10 al elenco de Avellaneda.

En el inicio del suplementario, Di Cesare también fue expulsado y Racing quedó con 9, recibiendo el segundo en el comienzo del segundo tiempo por intermedio de Copetti.

Con el triunfo, Central se metió en semifinales donde se enfrentará el sábado ante River en El Monumental, buscando una nueva final.