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Liga Profesional

Duelo de gigantes: Rosario Central y Racing buscarán el tercer pasaporte a semifinales

Rosario Central y Racing se enfrentan en los cuartos de final del Torneo Apertura, con la mira puesta en las semifinales de la Liga Profesional. El equipo de Almirón buscará aprovechar su localía en Arroyito, tras haber eliminado a Independiente con un contundente 3-1.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Miércoles, 13 de mayo de 2026 a las 13:17
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El Canalla y La Academia definen uno de los semifinalistas del Torneo Apertura

Se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Desde las 18.45, Rosario Central recibirá a Racing en el estadio Gigante de Arroyito, por el tercer pasaje a las semifinales de la Liga Profesional.

En principio, es el cruce destacado de los cuartos de final. Dos equipos que en la previa del torneo se perfilaban como protagonistas, y que llegaron a esta instancia con realidades diferentes.

Central hizo valer su localía ante Independiente en los octavos de final, y con un triunfo 3-1 logró el boleto a la siguiente instancia. Ángel Di María, Cantizano y Verón los tantos del equipo de Almirón, que buscará de local dar otro paso en la competencia.

Di María llega de marcar un golazo ante Independiente

En frente está Racing, quien estaba en un mal momento futbolístico, pero que en La Plata, dio el golpe ante Estudiantes, y con gol de Santiago Sosa, se quedó con el triunfo y la clasificación para un equipo de Gustavo Costas, que rinde a la hora de los mano a mano.

De los 160 partidos en los que se enfrentaron en el historial, Racing festejó en 64 partidos, mientras que el Canalla se quedó con la victoria en 54 oportunidades, además fueron 42 veces las que quedaron igualados. La última vez que se enfrentaron fue por la fecha 2 de la fase regular, con triunfo de Central por 2-1 en Avellaneda.

Maravilla Martínez, la carta de gol para Racing

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Ardían Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Hora: 18.45

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Pablo Dóvalo

Estadio: Gigante de Arroyito

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