Daniel Cravero es el nuevo director técnico de Chaco For Ever

El santafesino Daniel Cravero llegó a un acuerdo con la dirigencia y se transformó en el nuevo director técnico de Chaco For Ever. Asumirá el martes de la semana que viene (luego del partido del sábado ante Colón de Santa Fe) y tendrá 12 días para trabajar con el plantel (en el receso) antes de su estreno, que se dará el domingo 5 de julio cuando el "negro" reciba a Acassuso por la 19ª fecha (primera de la segunda rueda) de la Primera Nacional de fútbol.

El 2026 arrancó todo encaminado para que "El Chango" tuviera su segunda temporada consecutiva al frente de Cipolletti en el Torneo Federal A 2026, un problema cardíaco derivó en que tuviera que dejar su cargo para ser intervenido en forma urgente. En ese momentom lo más trascendental -la salud- salió bien. La operación a corazón abierto, que duró siete horas en Leben Salud, fue un éxito. Además del problema en la válvula aórtica, los médicos debieron realizarle un bypass coronario. Tras 34 días de internación, controles y recuperación, Cravero pudo dejar la clínica y comenzar una nueva etapa.

Cravero realizó un video que circuló por las redes donde contó que durante la internación recibió apoyo psicológico, asistencia económica y contención permanente para él y su familia. “Le debo la vida prácticamente a Cipolletti, a la ciudad, a la comisión directiva. Me voy con gente que no son dirigentes, hoy son mis amigos”, sostuvo.

Cuando recibió el alta, el Chango permaneció algunos días más en la ciudad rionegrina donde continupo con estudios y controles médicos. Luego viajó a Chaco para reencontrarse con sus hijas y sus nietos. Antes de despedirse, dejó una frase que resume el vínculo que construyó en este tiempo: “Ojalá que pronto nos crucemos de nuevo en otra cancha”.

Teoricamente, Cravero debía realizar un post operatorio de 6 a 10 meses, sin poder dirigir, ponerse nervioso, hacer esfuerzos físicos, no viajar, hacer reposo y dormir horas significativas, todolo lo que iba a realizar en la capital chaqueña.

Por eso causó sorpresa en el alto valle, cuando este martes, se anunció que los dirigentes de Chaco For Ever, encabezados por Héctor Gómez, limaron asperezas con Cravero luego de su turbulenta salida en 2022. A principios de este año el presidente del club llamó a Cravero y la relación cambió, en el medio de la operación al corazón. Eso ayudó para el regreso del experimentado entrenador, que es ídolo del club por sus logros como futbolista y director técnico.

El equipo del norte argentino, que milita en la Primera Nacional, anunció la llegada del Chango Cravero al cargo de técnico. Un lugar que el entrenador conoce muy bien, porque de hecho lo ascendió desde el Torneo Federal A en 2021.

Será el reemplazante de Pedro Llorens, quien dejó el cargo tras la derrota del domingo pasado, ante Racing de Córdoba.