En las últimas horas el Club Cipolletti comunicó en sus redes sociales que el entrenador Daniel Cravero fue dado de alta y de está manera superó con éxito su operación del corazón. El Chango se sometió a una intervención quirúrjica de más de siete horas. El director técnico decidió afrontar la operación en la Fundación Médica Leben Salud una de las mejores instituciones del país.

La entidad albinegro publicó en sus cuentas de instagram, facebook y twitter que "queremos contarles a todos la mejor noticia. En el dia de hoy El Chango fué dado de alta y ahora se encuentra en su domicilio junto a su familia" y la misiva agrega que "¡A descansar y disfrutar con la familia Chango! Nos alegra muchísimo esta batalla ganada, todo el pueblo Albinegro y este Club están a disposición para lo que sea necesario".

Cravero debió apartarse del cargo de director técnico del albinegro una semana antes de que empiece la temporada del Torneo Federal A 2026 luego de que le detectaran una afección cardíaca. Su asitente en el cuerpo técnico, Alejandro Barbona, se hizo cargo del equipo en el debut y el club luego oficializó al ayudante de campo del año pasado, Fabián Enríquez, como técnico en el certamen afista.

Ahora, Cravero deberá continuar con su recuperación y la prioridad será su salud. En el futuro se sabrá si su relación con el fútbol seguirá. Los recaudos del post operatorio en principio seráin entre 60 y 100 días. El ex jugador de Platense, Lanús y Chaco For Ever entre otros, deberá no hacer esfuerzos (levantar peso, subir escaleras, entre otros) con cuidados especiales, para volver a la actividad normal.