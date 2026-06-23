Una pieza fundamental de la Selección Argentina sigue siendo objeto de preocupación para el cuerpo técnico. Cristian Romero salió por un golpe en la rodilla y no jugará ante Jordania. El zaguero fue sustituido en el segundo tiempo por molestias en la zona donde había tenido su última lesión y no culminó el duelo que la albiceleste le ganó 2-0 a Austria. El Cuti será sometido a estudios médicos para determinar si tiene algún problema físico y quedó descartado para el duelo frente a los jordanos de la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El zaguero del Tottenham viene de recuperarse de un esguince de ligamento lateral en la rodilla derecha y quedó sentido luego de una jugada al inicio del complemento. Lionel Scaloni rápidamente hizo el cambio, pese a la voluntad de Romero de querer continuar, para evitar que el problema se agravara. Ahora queda aguardar los resultados de los exámenes, pero desde el cuerpo técnico ya tomaron la decisión de preservarlo ante Jordania, por lo que no estará el próximo sábado.

Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el próximo sábado a las 23, ya sabiendo que es el primero del Grupo J y ningún resultado alterará su posición. Mientras tanto, la atención estará puesta en la evolución física del Cuti ya pensando en lo que será el duelo de 16vos de final, con rival a confirmar, el viernes 3 de julio a las 19 en Miami. Luego del partido, el propio central llevó tranquilidad: "Sabía que me podía pasar esto, pero sé que en tres cuatro días voy a estar bien de nuevo", dijo tras el duelo ante Austria.