La Selección Argentina de Fútbol se aseguró el primer puesto en el Grupo J de la Copa del Mundo. La victoria ante Austria, y el posterior triunfo de Argelia ante Jordania, dejó al actual campeón del mundo en los 16avos a una fecha del cierre, ya sabiendo día, sede y horario para la siguiente rueda.

Con el 1 del grupo, el camino de la selección ya está marcado, en primer turno jugará en Miami el viernes 3 de julio a las 19hs por los 16avos. Posteriormente si lograr la clasificación, en octavos tendrá su compromiso el martes 7 de julio a las 13hs ante el 2do del D vs 2do del G.

Para que el rival sea España, el seleccionado uruguayo deberá ganarles a los europeos en la última fecha, y que Cabo Verde no supere a Arabia Saudita. En el caso de que sea Uruguay, el elenco sudamericano debe empatar y que Cabo Verde y Arabia Saudita también igualen. Si gana, y los africanos también lo hacen, quedará segundo si tiene menos gol a favor.

La sorpresa del grupo H, Cabo Verde tiene la misma cantidad de puntos que Uruguay. Para que sea rival de Argentina, los africanos deben ganar y se asegura el segundo lugar. Solo quedará primero si gana Uruguay por menos diferencia de gol, o termina con más de 4 goles de diferencia con relación a España. El empate, y el triunfo español también lo deja 2do. Para que el rival de Argentina se Arabia Saudita, los asiáticos deben ganar si o si, y esperar un empate o triunfo de España.

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EL grupo H se definirá el viernes desde las 21hs, en simultáneo se medirán España vs Uruguay, y Cabo Verde ante Arabia Saudita. Argentina espera en 16avos.

Caso por caso:

Si el rival es España:

debe empata vs Uruguay, y Cabo Verde gana por más de 4 goles de diferencia.

debe perder vs Uruguay, y Cabo Verde empatar o pierder

Si el rival es Uruguay:

debe empata con España, y empatan Cabo Verde vs Arabia Saudita

debe ganarle a España, y Cabo Verde le gana a Arabia Saudita por mejor diferencia de gol a favor.

Si el rival es Cabo Verde:

debe ganale a Arabia Saudita, y hay un ganador en España Uruguay, quedando con menos diferencia de goles.

debe empata con Arabia Saudita, y ganar España

Si el rival es Arabia Saudita: