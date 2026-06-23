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Esperando el cruce

Con el primer puesto asegurado, así quedó el panorama de los posibles rivales de Argentina en 16avos

El triunfo de Argelia ante Jordania en el cierre de la jornada, el seleccionado que dirige Lionel Scaloni ya tiene día y horario para la siguiente instancia, solo le falta conocer el rival.

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Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 23 de junio de 2026 a las 12:19
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Messi, goleador del mundial con 5 tantos

La Selección Argentina de Fútbol se aseguró el primer puesto en el Grupo J de la Copa del Mundo. La victoria ante Austria, y el posterior triunfo de Argelia ante Jordania, dejó al actual campeón del mundo en los 16avos a una fecha del cierre, ya sabiendo día, sede y horario para la siguiente rueda.

Con el 1 del grupo, el camino de la selección ya está marcado, en primer turno jugará en Miami el viernes 3 de julio a las 19hs por los 16avos. Posteriormente si lograr la clasificación, en octavos tendrá su compromiso el martes 7 de julio a las 13hs ante el 2do del D vs 2do del G.

Para que el rival sea España, el seleccionado uruguayo deberá ganarles a los europeos en la última fecha, y que Cabo Verde no supere a Arabia Saudita. En el caso de que sea Uruguay, el elenco sudamericano debe empatar y que Cabo Verde y Arabia Saudita también igualen. Si gana, y los africanos también lo hacen, quedará segundo si tiene menos gol a favor.

La sorpresa del grupo H, Cabo Verde tiene la misma cantidad de puntos que Uruguay. Para que sea rival de Argentina, los africanos deben ganar y se asegura el segundo lugar. Solo quedará primero si gana Uruguay por menos diferencia de gol, o termina con más de 4 goles de diferencia con relación a España.  El empate, y el triunfo español también lo deja 2do. Para que el rival de Argentina se Arabia Saudita,  los asiáticos deben ganar si o si, y esperar un empate o triunfo de España.

Messi, goleador del mundial con 5 tantos

EL grupo H se definirá el viernes desde las 21hs, en simultáneo se medirán España vs Uruguay, y Cabo Verde ante Arabia Saudita. Argentina espera en 16avos.

Caso por caso:

Si el rival es España:

  • debe empata vs Uruguay, y Cabo Verde gana por más de 4 goles de diferencia.
  • debe perder vs Uruguay, y Cabo Verde empatar o pierder

Si el rival es Uruguay:

  • debe empata con España, y empatan Cabo Verde vs Arabia Saudita
  • debe ganarle a España, y Cabo Verde le gana a Arabia Saudita por mejor diferencia de gol a favor.

Si el rival es Cabo Verde:

  • debe ganale a Arabia Saudita, y hay un ganador en España Uruguay, quedando con menos diferencia de goles. 
  • debe empata con Arabia Saudita, y ganar España

Si el rival es Arabia Saudita:

  • debe ganarle a Cabo Verde y España le gana o empata con Uruguay.

 

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