En la previa del esperado duelo del sábado, Atlético Mineiro atraviesa un momento complicado a pocos días de la final de la Copa Sudamericana ante Boca. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez acumula siete partidos sin ganar, perdió el clásico ante Cruzeiro, quedó eliminado de la Copa de Brasil y también perdió terreno en el Brasileirão, donde salió de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La seguidilla negativa comenzó con la derrota por 2-0 ante Montevideo City Torque, en Uruguay, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Aunque el resultado le puso suspenso a una serie que parecía definida, el Galo consiguió avanzar gracias al 3-0 que había conseguido en la ida. Pero a partir de ahí llegaron las caídas ante Flamengo (3-2), en el clásico frente a Cruzeiro 0-1 como local, y Botafogo (1-0) en Río de Janeiro. El último sábado, el Mineiro apenas pudo empatar 0-0 frente a Mirassol.

Los resultados también tuvieron consecuencias en el Brasileirão. Atlético Mineiro cayó al séptimo puesto y quedó fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores, a solamente tres fechas para el cierre del campeonato. Además, tiene un partido más que varios de sus competidores directos, debido a que adelantó su compromiso por la cercanía de la final continental.

La eliminación en la Copa de Brasil, otro golpe

En medio de esa racha, el equipo de Domínguez también se despidió de la Copa de Brasil. Un Gremio que pelea el descenso en el campeonato lo eliminó en las semifinales: ganó 2-0 en Porto Alegre y luego empató 1-1 en Belo Horizonte. La caída generó el malestar de los hinchas del Galo, que despidieron al equipo con silbidos.

Ahora, el Mineiro buscará cortar la mala racha nada menos que ante Boca, el sábado 21 de noviembre, desde las 19.30, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El equipo brasileño tendrá la oportunidad de cerrar la temporada con un título internacional, después de haber perdido la final de la edición pasada ante Lanús en la definición por penales. También arrastra el recuerdo de la derrota frente a Botafogo en la final de la Copa Libertadores 2024.