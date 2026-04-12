Con 250 competidores, la delegación argentina dirá presente en la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud que se disputarán desde el 12 hasta el 25 del corriente mes en Panamá.

Argentina tendrá representación en la totalidad de los 23 deportes que componen el calendario oficial de la competencia, apostando fuerte por el desarrollo del deporte juvenil y la formación de nuevos talentos que representan el futuro del olimpismo nacional.

En la Villa Suramericana, el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza; y del presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia; entre otras autoridades, hicieron entrega del emblema patrio a los nadadores Agostina Hein y Matías Chaillou, abanderados de la delegación que tendrán el honor de encabezar al equipo nacional en la Ceremonia de Apertura de la cita suramericana este domingo desde las 19 hora local.

Dentro de la delegación argentina, cinco neuquinos dicen presente. En Ciclismo de Ruta competirá Marianella Salomón, quien se presenta en pruebas individuales. Por otro lado en Básquet 3x3, Amparo Arévalo del club Perfora formará parte del seleccionado femenino.

En Bádminton serán dos los representantes, Máximo Rettif jugará en singles, dobles, y doble mixto, mientras que Francisco Cappi lo hará en singles y dobles.

Máximo Rettig, neuquino que competirá en Bádmintón

Completa el listado de los neuquinos el Taekwondista Adriano Mazzanti, quien competirá en Kyorugi hasta 63 kilogramos.

Los Juegos Suramericanos Panamá 2026 reunirán a atletas de toda la región y constituyen una instancia clave para el fortalecimiento del deporte argentino, la integración continental y el desarrollo del alto rendimiento. Serán protagonistas 250 atletas argentinos en un evento multideportivo que albergará a 2000 atletas de 15 países competirán en 23 deportes. Siendo la continuación de un proceso que inició en Lima 2013, Santiago 2017 y Rosario 2022.