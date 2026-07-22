Se corre este fin de semana el Gran Premio de Hungría, fecha décimo primera del calendario anual de la Fórmula 1, y que marca la mitad de temporada. Franco Colapinto dirá presente, luego de sumar un punto en Bélgica, en una gran actuación.

De lo que va de la temporada, el piloto argentino sumó en 6 de las 10 carreras que disputó. El pasado fin de semana en Spa- Francorchamps, protagonizó uno de los momentos destacados logrando un doble sobrepaso, quedando décimo y en zona de puntos, donde finalmente terminó, incluso por delante de su compañero de equipo Pierre Gasly.

Con esto, Colapinto suma 19 puntos en la temporada, y encara la fecha previa al receso con mejores sensaciones, aunque sabiendo que su actuación durante este fin de semana, puede ser fundamental pensando en su continuidad para el 2027.

Hungaroring, circuito con una una longitud de 4.381 kilómetros

En su última presentación en el pais europeo, quedó en el puesto 18 en el 2025, aunque tiene buenas sensaciones del lugar, ya que en el 2022 logró quedar segundo en la carrera sprint de la F3, y año siguiente hizo podio en el F2.

Con relación a Hungaroring, fue construido en 1985, es una pista estrecha y sin rectas largas, por lo que para los pilotos es muy difícil adelantar, similar al Circuito de Montecarlo, tiene una longitud de 4.381 kilómetros, 14 curvas, y un total de 70 vueltas para el Gran Premio del domingo.

Cronograma del GP de Hungría:

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30 - 09.30

Práctica libre 2: 12.00 - 13.00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30 - 08.30

Clasificación: 11:00 - 12:00

Domingo 26 de julio