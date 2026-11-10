“Jugá libre, movete lejos de Diego Latorre para que él arrastre la marca y vos tengas panorama”, le dijo ese 10 de noviembre de 1996 el entrenador Carlos Salvador Bilardo a la nueva joya de Boca Juniors, un juvenil de 18 años que había llegado en un combo desde Argentinos Juniors y que se venía destacando en la reserva, ese jugador era Juan Román Riquelme y pocos podían imaginar lo que vendría después.

La Bombonera hervía en las tribunas en las horas previas al partido del Torneo Apertura 96 contra Unión de Santa Fe, con una campaña que estaba lejos de lo esperado. Entonces, el "Narigón" Bilardo barajaba una carta marcada para hacer historia en el Xeneize.

Riquelme entró a la cancha con la camiseta número 8, ya que la 10 con la que haría historia aún pertenecía a Diego Armando Maradona, quien por entonces cumplía una de sus etapas de parate. Sebastián Rambert y Hugo Romeo Guerra eran los delanteros y Riquelme, junto al hoy comentarista deportivo en la cadena ESPN Diego Latorre, por entonces Gambetita y Roberto Pompei, tenían que abastecerlos desde la mitad de la cancha.

Nacido en Don Torcuato y el mayor de diez hermanos, Riquelme se había hecho mayor de edad el 24 de junio, casi 5 meses antes. Debutó con la tranquilidad de un veterano, manejó los hilos del equipo, se convirtió en socio de Latorre, la figura en ese momento y asistió a Fernando Cáceres para el segundo gol con un pase que, con el correr del tiempo, se convirtió en una de sus acciones más distintivas. El partido no terminó con goleada de 3 a 0 porque el arquero Marcelo Arturio Yorno, ídolo de Cipolletti, le negó el que hubiese sido su primer gol en el día del debut.

A los hinchas xeneizes no les importó, porque el amor había sido a primera vista. Dos veces durante el partido cayó desde la popular y las plateas el incónico “Riqueeeeelme, Riqueeeeelme” que con los años se convirtió en otro clásico.

Hace 30 años, Juan Román Riquelme debutó en Boca, en el final saludado por el arquero Carlos Fernando Navarro Montoya

Más tarde, al salir del vestuario el pichón de ídolo sorprendió con un anuncio: “No lo puedo creer. Ahora voy a mi casa a mirar la tele. Quiero ver si es cierto que debuté, que me fue bien y que Boca ganó. Todo me parece un sueño”.

Pasaron 30 años y una carrera inigualable como futbolista que lo transformó en el máximo ídolo del club, con tres Copas Libertadores, una Intercontinental y varios títulos locales para las vitrinas. Ahora, aquel pibe tímido que quería verse por televisión para comprobar que no estaba viviendo un sueño, dirige los hilos de Boca desde la presidencia, cargo al que llegó el 27 de diciembre de 2023.

Esta semana celebró su primer título desde que ostenta en esa función y aspira en el próximo mes a repetir el éxito, con todo lo que es significa en la relación con sus fanáticos