Luego de salir campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional 2026, Boca Juniors pasa de página y ya piensa en el duelo de este sábado, que lo tendrá enfrentando a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Las entradas ya fueron publicadas y se agotaron en apenas 16 minutos.

El buen momento de forma que atraviesa el Xeneize y la posibilidad de visitar el interior del país, algo que no ocurre tan seguido, forman parte de la efervescencia por la que las localidades se terminaron rápidamente.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena ya visitaron la provincia en septiembre de este mismo año, cuando enfrentaron a Gimnasia en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie en un empate a dos goles al que Rodolfo Arruabarrena decidió saltar con suplentes pensando en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo. Si bien no pudieron tener a sus hinchas en las tribunas, fueron recibidos por una multitud en el hotel.

La última vez que los de la Ribera jugaron en el Malvinas Argentinas tuvieron el apoyo de más de diez mil hinchas visitantes y golearon por 3 a 0 a Independiente Rivadavia, que será su rival en octavos del actual Torneo Clausura, en un recordado partido en agosto de 2025 que puso fin a una racha de doce encuentros sin ganar, la peor en la historia del club.

Las entradas publicadas iban desde los 65 mil pesos para menores de once años hasta los 200 mil para los asistentes a Platea Cubierta. Para la Popular costaban 85 mil y para la Platea Descubierta 150 mil. Por otro lado, las entradas de Banfield saldrán a la venta recién este martes en la boletería del Estadio Florencio Sola.

El ganador de la llave jugará la gran final de la Copa Argentina ante Platense el 2 de diciembre en una sede aún no confirmada. Si el Calamar o el Taladro levantan el trofeo, jugarán la Copa Libertadores 2027, si en cambio el vencedor es el Xeneize, liberará un cupo que beneficiará a los de Vicente López.