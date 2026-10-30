La hora de la verdad llegó a la Primera Nacional. Este sábado comenzará a disputarse la última fecha de la fase regular, una jornada decisiva que tendrá en juego los dos lugares en la final por el ascenso a la máxima categoría y la definición del último equipo que perderá la categoría.

Con 13 partidos programados para el sábado y otros cinco encuentros repartidos entre domingo y lunes, el campeonato de la segunda división del fútbol argentino entra en su tramo más apasionante. Hay candidatos que dependen de sí mismos, perseguidores que necesitan una combinación de resultados y equipos que afrontarán sus últimos 90 minutos con la permanencia como objetivo.

Los líderes de las dos zonas llegan con ventaja, pero todavía no pueden relajarse. Ferro manda en la Zona A y Tristán Suárez hace lo propio en la Zona B. Ambos buscarán dar el último paso hacia la final, aunque Godoy Cruz, Atlanta y Temperley todavía conservan esperanzas de cambiar la historia.

Ferro quiere dar el golpe definitivo en la Zona A

El partido que se llevará buena parte de las miradas será el que protagonizarán Acassuso y Ferro, desde las 15. El conjunto de Caballito llega como líder de la Zona A y sabe que una victoria le permitirá asegurarse la clasificación a la final por el ascenso.

Sin embargo, el Verdolaga tendrá enfrente a un rival que intentará cerrar el campeonato de la mejor manera posible, en una jornada donde cada resultado puede modificar el desenlace de la temporada.

A la misma hora, Godoy Cruz recibirá a Almirante Brown en Mendoza. El Tomba es uno de los equipos que todavía aspira a quedarse con el primer puesto y estará obligado a ganar para sostener sus posibilidades, además de esperar lo que suceda con el líder.

Con nueve encuentros programados en simultáneo durante la tarde del sábado, la Zona A promete una definición cargada de tensión, con la calculadora como protagonista y la atención puesta en cada cancha.

Tristán Suárez, ante la oportunidad de jugar la final

En la Zona B, Tristán Suárez llega a la última fecha con 61 puntos y una posición favorable para quedarse con el primer puesto. El conjunto de Ezeiza recibirá a Deportivo Maipú desde las 15, con el objetivo de sellar su clasificación a la final por el ascenso.

El Lechero sabe que tiene una oportunidad inmejorable, aunque no podrá descuidarse porque Atlanta y Temperley todavía mantienen posibilidades matemáticas de arrebatarle el liderazgo.

Atlanta enfrentará a Midland, mientras que Temperley visitará a Güemes de Santiago del Estero. Los dos partidos comenzarán a las 15 y serán determinantes para conocer cómo termina la pelea por la cima.

La definición promete ser electrizante: Tristán Suárez buscará defender su lugar de privilegio, mientras sus perseguidores intentarán aprovechar cualquier tropiezo para quedarse con el premio mayor.

La otra pelea: evitar el último descenso

La lucha por el ascenso no será la única historia de la jornada. También quedará por resolver quién será el último equipo en perder la categoría en una temporada que ya tiene tres descensos consumados: Acassuso, San Miguel y Güemes de Santiago del Estero.

Chacarita, Patronato y Nueva Chicago llegan involucrados en la pelea por la permanencia y afrontarán una definición en la que cada punto puede resultar determinante.

Uno de los cruces que concentrará la atención será el que disputarán Chacarita y Nueva Chicago, el lunes desde las 15. El clásico entre ambos tendrá un condimento especial por el contexto de la definición, aunque el desenlace de la permanencia también dependerá de los resultados que consiga Patronato.

El conjunto entrerriano visitará a Atlético Rafaela el lunes a las 15, en otro encuentro que puede resultar decisivo para conocer al último descendido.

Así, mientras algunos equipos sueñan con dar el salto a Primera, otros jugarán con la presión de evitar un golpe deportivo que puede marcar su futuro.

El cronograma completo de la fecha 36 de la Primera Nacional

Sábado 31 de octubre

15:00 | Godoy Cruz vs. Almirante Brown

15:00 | San Miguel vs. Deportivo Madryn

15:00 | San Telmo vs. Central Norte

15:00 | Atlanta vs. Midland

15:00 | Acassuso vs. Ferro

15:00 | Agropecuario vs. Almagro

15:00 | Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú

15:00 | Güemes de Santiago del Estero vs. Temperley

15:00 | San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy

15:30 | Los Andes vs. Mitre

16:00 | Deportivo Morón vs. Ciudad de Bolívar

17:00 | Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba

18:00 | Colón de Santa Fe vs. Defensores de Belgrano

Domingo 1 de noviembre

18:30 | San Martín de Tucumán vs. Colegiales

19:00 | Gimnasia y Tiro de Salta vs. Quilmes

Lunes 2 de noviembre

13:00 | All Boys vs. Estudiantes de Caseros

15:00 | Atlético Rafaela vs. Patronato

15:00 | Chacarita vs. Nueva Chicago

Una jornada para definirlo todo

La Primera Nacional se prepara para vivir un cierre de fase regular con todos los condimentos: candidatos que buscan asegurar su lugar en la final, perseguidores que se aferran a la última oportunidad y equipos que se juegan la permanencia.

Ferro y Tristán Suárez llegan en la cima, pero deberán demostrarlo en la cancha. Godoy Cruz, Atlanta y Temperley esperan su oportunidad, mientras Chacarita, Patronato y Nueva Chicago afrontan una definición que puede cambiar su destino.

El sábado comenzará a escribirse el capítulo decisivo de la temporada. Para algunos, será el primer paso hacia el sueño de Primera; para otros, una carrera contrarreloj para evitar el descenso.