El Biguá cortó la racha del inicio, y en El Nido, superó a Unión Bahía por 66-62 en suplementario y festejó por primera vez en la zona sur de la temporada 2026-27 de la Liga Nacional Femenina de básquet. Julieta Tell del equipo local fue la MVP del partido con 30 de valoración (22 puntos) y María Belen Tombesi del equipo visitante con una valoración de 20 (12 puntos) fueron las más destacadas.

El desarrollo del partido

El Biguá no arrancó muy bien ante el equipo bahiense, cerrando el primer cuarto 13 a 16 con un buen arranque de Agostina Leguizamon con 6 puntos para la visita. El segundo cuarto fue mejor para las dirigidas por Julián Turcato, marcando un parcial de 9 a 17, logrando sacar diferencia de 11 puntos e ir al descanso 22 a 33.

en suplementario, Biguá se quedó con el primer trinfo de la temporada

El tercer cuarto le permitió al equipo de la rivera acercarse en el marcador, con una defensa más sólida y en ataque, un buen trabajo en la pintura de Clara Della Rosa (6 puntos) para cerrar el parcial 20 a 10 y llegar al tramo final 42 a 43.

En el último cuarto comenzó mejor el equipo dirigido por Javier Ielmini, con los aportes de Julieta Tell, que mantuvo el resultado por la mínima para luego pasar a ganarlo por 3 puntos faltando poco para el final, pero en la última jugada, un tiro desde la línea de triple sobre la chicharra de Leguizamon, logra empatar el partido y llevarlo tiempo suplementario. Final 58 a 58.

En el tiempo suplementario el local demostró que quería ganarlo, 2 triples de Juana Tapia sellaron el primer triunfo del Biguá por 66 a 62 antes de emprender la gira por Buenos Aires. Biguá viajará para jugar con Boca Juniors el 29 de octubre y con Vélez Sarsfield el 30 de octubre.