En un plantel donde las oportunidades se disputan como finales, el caso de Kevin Zenón empieza a transformarse en un enigma difícil de explicar. De ser una de las apuestas más interesantes en su llegada, a quedar otra vez al margen: el volante de Boca atraviesa un presente que desconcierta.

La última señal fue contundente. Zenón ni siquiera apareció en la lista de convocados para el clásico frente a Independiente en la Bombonera, una decisión que volvió a encender las alarmas sobre su lugar dentro del equipo que hoy conduce Claudio Úbeda.

El recorrido reciente del ex Unión refleja una montaña rusa. Tras haber sido relegado durante gran parte de 2025, el inicio del Torneo Apertura parecía abrirle una puerta. Con un equipo golpeado por lesiones, el zurdo tuvo dos titularidades que insinuaban un cambio de rumbo. Sin embargo, ese envión duró poco.

Su último partido fue el 28 de febrero ante Gimnasia de Mendoza. Desde entonces, acumuló cuatro encuentros sin sumar minutos y ahora sumó un nuevo golpe: quedarse afuera incluso del banco de suplentes en un partido de alto voltaje.

Lo llamativo es que, sin destacarse de manera sobresaliente, Zenón había mostrado respuestas en un contexto adverso. En la derrota ante Estudiantes, en su regreso como titular, cumplió dentro de un equipo que no encontró funcionamiento, dejando la sensación de poder ser una alternativa válida dentro de la rotación.

Pero en Boca los tiempos son otros. La competencia interna, sumada a decisiones tácticas y contextos cambiantes, terminó por relegarlo nuevamente a un segundo plano. Una historia que no es nueva para el volante, que ya había atravesado un escenario similar en el inicio del ciclo anterior.

Su situación también estuvo atravesada por el mercado. En su momento, el jugador había buscado una salida tras una oferta desde Grecia que no convenció a la dirigencia. Más recientemente, volvió a estar en el radar de equipos como San Pablo y Alavés, aunque ninguna negociación prosperó.

Hoy, el panorama vuelve a ser incierto. Sin minutos, sin convocatoria y lejos de la consideración del entrenador, Zenón parece haber retrocedido varios casilleros en la consideración interna.