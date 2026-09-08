Boca Juniors y San Pablo se enfrentan desde las 21.30 en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Dos históricos del fútbol sudamericano vuelven a encontrarse en una instancia decisiva. El elenco que dirige Arrubarrena va por una buena diferencia en casa, que le permita definir en Brasil en 7 días

El Xeneize llega al cruce con una actualidad donde busca mayor regularidad en el ámbito doméstico. acumula diez partidos sin perder y atraviesa un proceso de crecimiento. En la Copa Sudamericana, además, viene de superar sus dos últimas eliminatorias tras bajar de Libertadores; primero ante O'Higgins en los playoffs, luego de igualar el global 1-1 y avanzar por penales 4-3. En octavos de final mostró una versión mucho más sólida: derrotó 3-1 a Deportivo Recoleta en la ida y goleó 4-0 en Paraguay, para cerrar la serie con un contundente 7-1 global.

El último antecedente de Boca antes del choque copero fue el empate 2-2 ante Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura. Arruabarrena presentó un equipo alternativo pensando en San Pablo. Con ese punto, el conjunto de la Ribera alcanzó los 11 puntos y se ubicó sexto en la Zona A, producto de dos triunfos, cinco empates y una derrota. Se espera que para este cotejo ante ele elenco brasilero vuelvan todos los titulares, donde se destacan Ascacibar, Leandro Paredes, Villa y Merentiel.

Villa y Paredes serán titulares ante el elenco brasilero

Del otro lado aparece un San Pablo que llega en franca recuperación. El conjunto dirigido por Dorival Júnior atravesó una extensa racha sin triunfos en el Brasileirao, pero consiguió reaccionar en el momento justo y llega a La Bombonera después de encadenar dos victorias consecutivas, la última ante Atlético Mineiro en el Morumbi por 2-0, por la 26ª fecha del Brasileirao. Está en el décimo puesto, con 33 puntos, y alejarse de la zona comprometida de la tabla.

En la Sudamericana, el Tricolor tuvo un recorrido diferente al de Boca. Ganó invicto el Grupo C y posteriormente eliminó a Bolívar en octavos de final. Después de empatar 1-1 en La Paz, se impuso 3-1 de local. Además, San Pablo todavía no perdió en la edición 2026 del certamen.

Calleri, ex Boca que vuelve a La Bombonera con la camiseta del San Pablo

Boca y San Pablo se enfrentaron 12 veces de manera oficial, con una leve ventaja para el conjunto argentino: cinco victorias de Boca, cuatro de San Pablo y tres empates. Además, esta será la quinta serie eliminatoria entre ambos en competencias organizadas por la CONMEBOL. Boca ganó tres de las cuatro anteriores: la Copa de Oro 1993, la Supercopa 1994 y la Recopa Sudamericana 2006.

La última vez que se enfrentaron en una serie fue en la Copa Sudamericana 2007. Boca ganó 2-1 en La Bombonera, pero San Pablo se impuso 1-0 en Brasil y avanzó por la entonces vigente regla del gol de visitante.

Probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Datos del Partido:

Hora: 21.30

Árbitro: Piero Maza

VAR: Fernando Vejar

Estadio: La Bombonera.