El Turismo Carretera se prepara para disputar la tercera fecha de la temporada 2026 en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén. Luego de las primeras citas en El Calafate y Viedma, donde Nicolás Moscardini y Julián Santero fueron vencedores, este sábado comienza una nueva jornada con 57 pilotos anotados y esperando que, a diferencia de 2025, el clima acompañe a la competencia.

El año pasado, el TC en Centenario dejó vacante al ganador en la final, por lo que el último en festejar en Neuquén fue Manu Urcera hace dos años, en un fin de semana donde el local Juan Cruz Benvenuti hizo la pole y después salió quinto. Este año, el campeonato llega liderado por Jonatan Castellano, quien encabeza el clasificador con 70 puntos. Su escolta es Mauricio Lambiris con 64,5 unidades, mientras que Luis José Di Palma se ubica tercero con 63,5.

El propio Josito fue uno de los que dejó declaraciones a días de la tercera fecha en suelo neuquino, una fecha que suele sentarle bien. "Es una pista que me gusta y me trae buenos recuerdos de todas las categorías que he corrido. Es una fecha en la que creo que podemos ser protagonistas". Además, Di Palma subrayó que tanto él como su equipo (Toyota) aspiran a estirar su buen momento: "Contento del presente que estamos viviendo, en lo personal como el equipo. Queremos doblegar esfuerzos para hacerlo mejor aún de lo que fue Viedma", concluyó quien fuera 4° en la fecha anterior en la capital de Río Negro.

Por último, Mariano Werner transmitió sus sensaciones del TC en Centenario, circuito donde se impuso en una ocasión en 2011. "Es un circuito lindo de manejar, con un poquito de todo y el condimento del viento. Abre un poco la mente a trabajar y ser rápido en un TC con 50 y pico de autos donde la clasificación pasa a ser fundamental", dijo el piloto de Ford, campeón del Turismo Carretera en 2020, 2021 y 2023, que dejó un mensaje para el espectador neuquino: "Le vamos a dar lo que no le dimos el año pasado por el clima. Ojalá que sea el mejor fin de semana, porque se lo merecen. Esperemos dar un buen espectáculo".

Por último, otro que habló de cara a la competencia en Centenario fue Juan Bautista De Bendcitis, que figura en el puesto 33. "No hemos arrancando sumando bien pero el funcionamiento del auto ha sido muy bueno. Es lo que me hace ir a las carreras confiado, porque redondeando un poco y teniendo un poco de suerte a nuestro favor podemos tener un buen resultado", expresó el piloto, que quedó relegado en Calafate por una ruptura de caja y en Viedma un toque de otro auto lo pasó del quinto puesto al pelotón final.