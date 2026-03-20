El TC vuelve a rugir en Centenario: precios, promociones y cómo comprar las entradas

La cuenta regresiva ya está en marcha y en el Alto Valle se empieza a sentir. El Turismo Carretera, la categoría más popular del automovilismo nacional, vuelve a pisar fuerte en la región con la tercera fecha del campeonato 2026, que se disputará del 27 al 29 de marzo en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en Centenario.

Con un arranque de temporada que ya dejó tela para cortar, la llegada del TC promete un fin de semana cargado de velocidad, sobrepasos y el inconfundible rugido de los motores. Como es habitual, la categoría estará acompañada por el TC Pista, el semillero que alimenta a la elite del automovilismo argentino.

Pero el evento no solo se vive dentro de la pista. La expectativa es alta en toda la región, con impacto directo en la hotelería, la gastronomía y el movimiento turístico, en lo que ya se perfila como uno de los grandes eventos del año en Neuquén.

Entradas: precios y cómo comprarlas

La venta de entradas ya está en marcha y los fanáticos tienen dos opciones para asegurarse un lugar:

Venta online a través de la plataforma ProTickets (www.protickets.com.ar)

Venta presencial en Ministro González 40, en Neuquén capital

Horarios de atención:

Martes a sábados de 10 a 14 y de 19 a 23

Domingos de 19 a 23

Los valores de preventa (vigentes hasta el 26 de marzo) son:

Generales: $45.000 (en puerta $55.000)

Boxes: $85.000 (en puerta $95.000)

Estacionamiento livianos: $25.000

Estacionamiento pesados/trailers: $50.000

Promociones con tarjetas del Banco Provincia de Neuquén:

6 cuotas sin interés con tarjeta Confiable BPN

3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard del BPN

Estas promos son válidas únicamente en boletería física y puntos de venta en el autódromo, no en compras online.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, también está disponible el parking VIP para boxes, que permite estacionar muy cerca de la zona de equipos y tribunas.

Un circuito que no da respiro

El trazado de Centenario, de 4.380 metros, es uno de los más técnicos del calendario. Con curvas exigentes y sectores ideales para el sobrepaso, suele regalar carreras intensas y cambiantes, donde no hay margen para el error.

Con figuras de primer nivel y los nuevos modelos que siguen renovando la categoría, el espectáculo está garantizado. El TC vuelve a Neuquén y la región se prepara para vivir, una vez más, una verdadera fiesta del automovilismo.