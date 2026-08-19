Boca ya conoce el camino que deberá recorrer en la Copa Sudamericana y también a su próximo rival: San Pablo. Mientras el Xeneize comienza a pensar en una serie que se disputará en septiembre, el conjunto brasileño analiza una incorporación que podría elevar considerablemente la expectativa alrededor del cruce.

El Tricolor Paulista puso sus ojos nada menos que en Jamie Vardy, histórico delantero inglés de 39 años que actualmente se encuentra libre luego de finalizar su vínculo con Cremonese, donde disputó la última temporada de la Serie A italiana.

La posibilidad de que Vardy llegue a Brasil no es un simple rumor de mercado. Según informó Fabrizio Romano, San Pablo tiene al atacante en carpeta y busca avanzar en las negociaciones para convencerlo de continuar su carrera en Sudamérica.

De concretarse, el desembarco del experimentado delantero le agregaría un condimento especial a una serie que ya promete ser de alto voltaje. San Pablo tendrá en sus filas a Jonathan Calleri, futbolista con pasado en Boca, y podría sumar a una de las grandes figuras de la Premier League de las últimas décadas.

Vardy viene de disputar su primera temporada en el fútbol italiano y, pese a encontrarse en el tramo final de su carrera, todavía mostró capacidad goleadora. Con Cremonese convirtió siete tantos y aportó dos asistencias, números que reflejan que su olfato frente al arco continúa vigente.

Pero su principal carta de presentación está en Inglaterra. El delantero construyó prácticamente toda su leyenda en Leicester City, club con el que protagonizó una de las mayores hazañas de la historia del fútbol mundial: fue una de las figuras del equipo que conquistó la Premier League en la temporada 2015/16 contra todos los pronósticos.

Años después volvió a hacer historia al quedarse con la Bota de Oro de la Premier League 2019/20 gracias a sus 23 goles. Con aquel logro se convirtió en el futbolista de mayor edad en obtener el premio de máximo goleador del campeonato inglés.

Su carrera también está respaldada por una impresionante cifra: Vardy acumula 324 goles a nivel clubes y se transformó en uno de los delanteros ingleses más destacados de su generación.

Ahora, el desafío para San Pablo será convencerlo de cambiar Europa por Sudamérica. El Tricolor pretende contar con su experiencia y jerarquía para afrontar una serie de máxima exigencia ante Boca, con el partido de ida previsto entre el 8 y el 10 de septiembre y la revancha una semana más tarde.

De todos modos, el conjunto brasileño deberá moverse rápido porque no es el único interesado. Vardy también recibió propuestas de equipos de la Championship inglesa y tendrá que definir cuál será el próximo capítulo de una carrera que parece acercarse a sus últimos capítulos.

Por ahora, Boca toma nota. El rival de los cuartos de final quiere reforzarse con un goleador de élite y, si las negociaciones llegan a buen puerto, el Xeneize podría encontrarse cara a cara con una verdadera leyenda del fútbol europeo.