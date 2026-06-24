El 8 de mayo de 2026, en una entrevista con Joaquín "Pollo" Álvarez, Lionel Messi habló de lo que todavía le falta ver de su propio país: "Es algo pendiente: me gustaría conocer toda la Argentina. Me gustaría ir a las cataratas, me gustaría conocer la parte de la Patagonia, recorrer un poco todo el país y hacerlo con Antonela, con Ciro, Thiago y Mateo. Es lindo eso", dijo el capitán de la selección argentina.

En menos de 72 horas, la convocatoria logró movilizar a gran parte de la comunidad de Puerto Madryn. Vecinos, escuelas, clubes, operadores turísticos, empresas de avistaje y referentes locales se sumaron a #ElHogarDel10 con fotos y videos sosteniendo un mismo mensaje: "Lio, Madryn te espera".

Como escenario de cada publicación, la Patagonia que Messi dijo que quiere conocer: el Golfo Nuevo, la Península Valdés, Punta Loma, El Doradillo y la fauna marina que convirtió a la ciudad en uno de los grandes íconos turísticos del país.

La campaña ya arrancó en la ciudad chubutense para que rosarino y su familia visiten la zona

Algunos carteles aparecen frente a las ballenas francas australes que llegan todos los años a reproducirse en estas aguas. Otros, bajo el agua: un buzo de Madryn Buceo sostuvo el suyo a varios metros de profundidad junto a una invitación que resume el espíritu de la campaña: “Hay personas que forman parte de la historia de un lugar sin haber estado nunca.

Leo, durante años llevaste el nombre de Argentina a cada rincón del mundo. Hoy queremos devolverte un poco de todo eso.” Una escuela de natación en aguas abiertas le ofreció al capitán lo que llamó “la mejor pileta del mundo”: el mar patagónico.

Miles de habitantes de Puerto Madryn se sumaron a la inciativa de que Messi conozca la patagonia

Maxi Jonas, fotógrafo radicado en Puerto Madryn, ganador del premio Best Camerawork 2025 en los Global South Video News Awards entre 3.000 reporteros de todo el mundo y referente internacional de la fotografía de fauna patagónica, se sumó a la convocatoria en colaboración con @madryn.travel. La mecánica es libre: fotografiarse o filmarse con un cartel que diga "Lio, Madryn te espera", publicarlo en Instagram etiquetando a @madryn.travel y al capitán, y sumarse al hashtag #ElHogarDel10.