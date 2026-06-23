Mariano Closs no pudo ocultar su asombro después de otra noche histórica de Lionel Messi con la Selección Argentina. En plena transmisión del triunfo ante Austria por el Mundial 2026, el relator quedó descolocado por el nivel del capitán y apuntó directamente a un dato que parece desafiar al tiempo: su edad.

El partido ya tenía una carga especial por lo que estaba en juego, pero terminó convertido en otra página enorme para Lionel Messi. Con sus dos goles, el diez no solo encaminó la victoria por 2 a 0, sino que además alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador histórico del torneo.

La reacción de Mariano Closs llegó sobre el cierre, cuando el rendimiento del rosarino ya había dejado sin demasiadas explicaciones a quienes seguían el encuentro. Entre el impacto por los goles y la vigencia del capitán argentino, el periodista deportivo lanzó una frase que rápidamente empezó a circular en redes.

"Yo no sabía que cumple años pasado mañana ni que cumple 39. Es una mentira ese documento... lo digo desde la admiración", expresó Mariano Closs, sorprendido por la manera en que Messi sigue resolviendo partidos decisivos como si el paso del tiempo no pesara en su juego.

El comentario no apuntó solo al dato del cumpleaños, sino a la sensación que provoca verlo competir a ese nivel en su sexto Mundial. Lionel Messi volvió a ser determinante en un encuentro complejo para la Selección Argentina, que encontró en su capitán la claridad necesaria para quebrar a Austria.

Lejos de quedarse con una sola frase, el relator profundizó su admiración y dejó otra definición contundente sobre el lugar que ocupa el diez en la historia del fútbol. "Es un genio, es único. No existe otra persona y no se si existió", sentenció, rendido ante otra actuación consagratoria.

En redes sociales, muchos hinchas destacaron el tono del relato y especialmente la forma en que Closs acompañó el segundo gol, el que terminó de darle tranquilidad al equipo de Lionel Scaloni. La emoción del relator funcionó como reflejo del impacto que generó una nueva exhibición del capitán argentino.

De este modo, Mariano Closs terminó poniendo en palabras lo que millones de fanáticos sintieron durante el partido. La edad de Lionel Messi puede decir una cosa, pero su fútbol volvió a mostrar otra: sigue vigente, decisivo y capaz de convertir una noche mundialista en otro capítulo inolvidable de su carrera.