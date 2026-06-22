La Copa del Mundo siempre deja historias inesperadas y, en esta edición del Mundial 2026, una de las más sorprendentes tiene como protagonista a Tyrick Bodak. El arquero de Curazao apareció en el radar internacional no por una actuación destacada ni por un pase millonario, sino por un dato que llamó la atención de todos: es el futbolista con menor valor de mercado del torneo.

Mientras muchos focos apuntaban al arquero de Cabo Verde, Vozinha, tras su gran partido frente a España, otra situación comenzó a generar repercusión en las redes y entre los fanáticos del fútbol. Según el sitio especializado Transfermarkt, el guardameta caboverdiano está valuado en 50 mil euros, una cifra baja para estándares mundialistas, aunque lejos de ser la más pequeña de la competencia.

El verdadero récord le pertenece a Tyrick Bodak, quien tiene un valor estimado de apenas 25 mil euros. El arquero de 24 años integra actualmente el plantel del Telstar, club de la Eredivisie de los Países Bajos que terminó en el 14° puesto durante la última temporada. Su cotización contrasta fuertemente con las cifras multimillonarias que rodean a otras figuras del certamen.

Un dato insólito del Mundial 2026

El caso de Curazao también es particular por la composición de su plantel. La mayoría de los futbolistas convocados nacieron en territorio neerlandés, una tendencia marcada dentro del seleccionado caribeño. De hecho, 25 de los 26 jugadores que forman parte de esta histórica participación mundialista tienen origen en los Países Bajos.

Para Curazao, disputar el Mundial 2026 ya representa un hecho sin precedentes. El país caribeño consiguió clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo y logró meterse entre las mejores selecciones del planeta pese a contar con una población inferior a los 200 mil habitantes.

Hasta el momento, Tyrick Bodak todavía no sumó minutos en el campeonato. El entrenador Dick Advocaat mantiene como titular indiscutido a Eloy Room, quien estuvo presente en el debut mundialista del equipo durante la dura derrota por 7-1 frente a Alemania.

Un dato insólito del Mundial 2026

Más allá de los resultados deportivos, el seleccionado curazoleño se ubica entre los equipos de menor valor económico del certamen. El plantel completo tiene una cotización apenas superior a los 25 millones de euros, cifra que lo coloca entre las selecciones más modestas de toda la competencia.

Actualmente, Curazao ocupa el cuarto lugar entre los planteles menos valuados del torneo, solo por encima de Irak, Jordania y Catar. Sin embargo, la historia de Tyrick Bodak demuestra que, en el fútbol, las cifras no siempre determinan el impacto que puede generar un jugador dentro de una Copa del Mundo.