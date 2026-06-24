Se recuperó de dos ACV y previo al Mundial hizo un cuadro en mosaicos para homenajear a Messi

En medio de la euforia que cada cuatro años inunda a los amantes del fútbol, en general; y a los argentinos, en particular, distintos locales comerciales se visten de celeste y blanco o embellecen sus vidrieras para reflejar lo que ocurre en un estadio, a miles de kilómetros. En el arranque del Mundial 2026, una tradicional chocolatería del centro de San Martín de los Andes sorprendió a todos con una obra de Lionel Messi realizada íntegramente en mosaicos.

Por capricho u obra del destino, el clamor popular ha establecido que el 24 de junio es el día más argentino. Hoy se conmemora el 91° aniversario de la muerte de Carlos Gardel, se cumplen 115 años del natalicio del multicampeón argentino del automovilismo Juan Manuel Fangio, hace 26 años fallecía "El Potro" Rodrigo Bueno en un trágico siniestro vial en la autopista Buenos Aires - La Plata y, al mismo tiempo, Lionel Andrés Messi está soplando 39 velitas. En este escenario, Mejor Informado entrevistó a Raúl Bohigues (73), autor del cuadro de mosaicos que retrata al capitán de la Selección argentina de fútbol masculino.

Quién es el autor del cuadro en mosaicos que homenajea a Messi

Raúl Bohigues nació en Cipolletti el 2 de mayo de 1953 y se graduó como ingeniero industrial en la Universidad del Sur en Bahía Blanca. En esa localidad bonaerense pegada al Mar Argentino, más precisamente en el club universitario, conoció a su esposa y compañera de vida Patricia Peschiutta.

Con el título de Raúl bajo el brazo, el matrimonio se radicó en la localidad pampeana de Colonia 25 de Mayo. Allí nacieron sus primeros dos hijos Javier (ingeniero) y Mariana (odontóloga).

Volvieron a su Cipolletti natal y, en esa localidad rionegrina nació su tercera hija, Guadalupe (licenciada en Administración). Previo a la llegada del siglo XXI se radicaron en San Martín de los Andes y abrieron la chocolatería que está próxima a celebrar sus tres décadas. "Generamos La Vieja Aldea. Abrimos el 12 de julio de 1997. Tenemos el local en el centro y la fábrica está a 12 kilómetros en el barrio El Portal", describió en diálogo con este portal.

Raúl Bohigues, junto a su creación en mosaicos titulada "Por una cabeza" - Foto: Gentileza

Dos "problemitas" de salud y un hobby salvador

En medio de la creación de sabores y aromas propios de una chocolatería, Bohigues atravesó por un delicado momento de salud que lo obligó a delegar tareas dentro de la empresa familiar. "En 2019 tuve algunos problemitas de salud, sufrí dos ACVs (accidentes cerebrovasculares). Dentro de todo tuve mucha suerte ya que no me quedaron secuelas físicas. Solamente me cuesta un poco recordar fecas precisas", reconoció.

La primera etapa de la recuperación de Bohigues coincidió con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), decretado en los primeros estadíos de la pandemia de COVID-19. "Dado mi estado de salud me consideraban población de riesgo y eso me dejó fuera de combate. Estuve ocho meses encerrado. A partir de ahí comenzó la pasión por el mosaiquismo. Mi hija Guadalupe, la más chica, me incentivó, me sugirió que hiciésemos algo juntos. Soy autodidacta, así que, me reglaron herramientas y un juego de mosaicos. Así empezó todo", recordó a Mejor Informado.

Mosaiquismo, un arte que requiere dedicación y paciencia

Ante la consulta de cómo se hace para crear un cuadro como el de Lionel Messi, Bohigues detalló el proceso de principio a fin. "Trabajo sobre una base de madera mdf (sigla en inglés para (fibropanel de densidad media) que le da sustento al cuadro. Busco fotografías o imágenes de algo que me guste, de algo que me llame la atención para poder realizar la obra. Empiezo a trabajar con los mosaicos. Cada pieza que se corta con la pinza de alicatar es única. Las ubico y me ayudo con una lija para sacar los bordes, las imperfecciones. Los mosaicos se pegan con cola vinílica como las que usan los carpinteros. Finalmente, las piezas quedan separadas y luego se aglutinan con la pastina que se utiliza en la colación de cerámicos", enumeró.

Si de despuntar el pasatiempo se trata, Bohigues tiene dos lugares reservados para tal fin. "En la fábrica hay una oficina que se ha convertido en una suerte de atelier. Las ventanas dan a los cerros, en este momento están nevados, y eso es un gran fuente de inspiración. En mi casa realizo otras. Allí todo ocurre en la misma mesa donde comemos, corro las cosas y me pongo a trabajar. Es un hobby con el que pierdo la noción del tiempo. A veces con música y otras en silencio. Hasta que me mi mujer me llama para ir a dormir", relató entre risas.

El cuadro de mosaicos en honor a Lionel Messi mide 1,60 metros x 1,20 metros - Foto: Gentileza

Por qué un cuadro en honor a Messi y la conexión con la Copa del Mundo

La elección del capitán argentino no surgió de la nada: fue algo planeado con tiempo y en familia. "El cuadro de Lionel Messi ("Elijo Creer") surgió en enero de este año. Mi hija Guadalupe me dijo 'Qué te parece si hacés un cuadro de Messi para colgar en el local' y me gustó la ida. Encontré una imagen que me gustaba y le hice algunos cambios. Y tal como me había propuesto lo terminé a fines de mayo, antes del Mundial. Cumplí”, sostuvo Bohigues orgulloso.

Tal vez por los récords que ha batido y no deja de batir, quizás por las alegrías que le ha regalado a los amantes del fútbol, el cuadro de Messi es la obra más grande que Bohigues ha realzado hasta el momento. "Tiene más o menos mi altura: mide 1,60 metros x 1,20 metros".

Consultado qué le diría a Messi si lo tuviera delante, Bohigues respondió con franqueza. "Él es una persona sencilla simple. Sería increíble poder hablar con él. Le diría que esto (por su cuadro de mosaicos) está hecho con mucho amor, con mucha pasión. Ojalá que con la misma pasión nos lleve a ganar otra Copa del Mundo con él", concluyó.

"Fangio", "Malevo" y "Messi", tres de las obras en mosaico que ha realizado Raúl Bohigues desde San Martín de los Andes - Foto: Gentileza

Antes y después del cuadro de mosaicos en honor a Messi

Quien scrollee el instagram de Bohigues -cuyo usuario es @raul.arte.en.mosaico- podrá ver el recorrido y el crecimiento de sus obras. Obras que, en muchos casos, nacieron de un gusto personal o para agasajar a personas de su entorno cercano.

Con su hijo Javier, Bohigues comparte la pasión por el automovilismo. Tal es así que fue él quien recibió una de las obras con las que empezó en esto del mosaiquismo. “El cuadro de Fangio es uno de los primeros que hice. Mi hijo Javier es muy fierrero y se lo quedó. Todos los domingos seguimos a (Franco) Colapinto y ahora me pidió que haga uno de él", compartió.

La mayoría de los cuadros con mosaicos están en la fábrica de chocolate en las afueras de San Martín de los Andes. El de Lionel Messi, en el local de avenida San Martín y Belgrano. Y otros que fueron destinados a familiares y amigos. "Una amiga dirige un instituto de inglés. Cuando el establecimiento cumplió 10 años me pidió que le hiciera el logo en mosaico. El cuadro "Te observo" se lo hice a mi oftalmóloga, en agradecimiento a la atención que me daba. Y el de la muela ("Mary2022") se lo regalé a mi hija Mariana, para su consultorio.