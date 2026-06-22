El nombre de Stefan Posch comenzó a tomar fuerza en la previa del cruce entre Argentina y Austria por el Mundial 2026. El defensor europeo sufrió una fractura de mandíbula durante el partido ante Jordania, pero aun así trabaja para estar presente frente al equipo de Lionel Scaloni en el encuentro que se disputará en Dallas.

La preocupación se instaló rápidamente en el cuerpo técnico comandado por Ralf Rangnick luego del duro golpe que recibió el zaguero. La lesión ocurrió tras un fuerte choque con el arquero rival en el debut mundialista y encendió las alarmas dentro de la delegación austríaca, que temió perder a uno de sus titulares más importantes.

Sin embargo, con el correr de las horas aparecieron señales positivas. Stefan Posch participó de la última práctica junto al resto de sus compañeros y mostró una evolución favorable. Desde Austria aseguran que las chances de verlo desde el arranque contra la Selección Argentina son muy altas.

Stefan Posch con fractura de mandíbula

En un primer momento, los médicos analizaron la posibilidad de una cirugía para solucionar la fractura. Finalmente, esa alternativa quedó descartada y se decidió avanzar con un tratamiento menos invasivo. Para acelerar su regreso, se confeccionó una máscara protectora personalizada que le permitiría competir sin agravar la lesión.

La imagen del defensor entrenando con protección facial generó repercusión en el entorno del Mundial 2026. En Austria consideran que su presencia puede ser determinante para intentar frenar el poder ofensivo de jugadores como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Mientras tanto, el entrenador Ralf Rangnick recibió otras noticias positivas. David Alaba y Alessandro Schopf, que habían trabajado diferenciados durante los últimos días, se reincorporaron con normalidad y estarán disponibles para enfrentar a la Albiceleste.

Stefan Posch con fractura de mandíbula

No todas fueron buenas para Austria, ya que quedó descartado Christoph Baumgartner por una lesión muscular. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a reorganizar el mediocampo y una de las alternativas es retrasar a Konrad Laimer al lateral derecho para darle lugar a Paul Wanner en la zona central.

Del lado argentino, Lionel Scaloni perfila un once con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. El partido promete ser uno de los más atractivos de esta etapa del Mundial y la posible aparición de Stefan Posch con máscara suma un condimento extra.