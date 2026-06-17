El debut de la Selección Argentina ante Argelia no solo se vivió dentro de la cancha. En las tribunas y en la transmisión también hubo lugar para la moda, y Carolina “Pampita” Ardohain terminó convirtiéndose en una de las figuras más comentadas por el look que eligió para alentar al equipo.

La modelo viajó a Estados Unidos para formar parte de la cobertura del Mundial 2026 como host de DirecTV Go junto a Andy Kusnetzoff. Desde ese lugar, su presencia ya generaba expectativa, pero el outfit que mostró en el estadio fue el detalle que terminó capturando la atención de los fanáticos.

Lejos de optar por una camiseta clásica como única prenda protagonista, Pampita apostó por una versión mucho más jugada del estilo mundialista. La pieza central fue un corset strapless celeste y blanco metalizado, inspirado en los colores de la Selección Argentina y pensado para llevar el espíritu futbolero a un terreno más fashion.

El detalle más simbólico estuvo en el número 10 estampado en el centro de la prenda, una referencia directa a Lionel Messi. Con escote corazón y una silueta ajustada, el corset combinó homenaje, tendencia y alto impacto visual, tres elementos que explican por qué el look no tardó en circular en redes sociales.

Para equilibrar el protagonismo de la parte superior, Pampita sumó un short negro de tiro alto, una elección simple que dejó todo el foco en el diseño albiceleste. El beauty look acompañó la misma línea: pelo largo, suelto, con ondas y raya al medio, además de un maquillaje natural que mantuvo el estilo fresco y relajado.

Durante la transmisión, las cámaras también la captaron con la camiseta original de la Selección Argentina en la mano, que luego se puso para vivir el partido. Ese gesto reforzó el clima mundialista de su aparición y terminó de conectar el outfit de Carolina “Pampita” Ardohain con la emoción del debut argentino.

La reacción de los usuarios fue inmediata. “Bueno, me encantó”; “Vieron el corset de Argentina que se puso Pampita, yo cuando dicen que no hay espíritu mundialista” y “¡Es hermosa! Todo le queda bien a ella", fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X. Así, su look quedó instalado como una de las primeras postales fashion del Mundial 2026.