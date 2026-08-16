En un partido importante para intentar levantarse de su crisis, River está volviendo a la victoria ante Argentinos Juniors. Además del tan necesario triunfo, el Millonario ya puede decir que finalmente cortó la mala racha de cuatro partidos sin marcar en el Torneo Clausura. El tanto de Gonzalo Montiel le puso fin a un total de 397 minutos sin marcar, y 426 sin hacerlo por el torneo local.

A los 36 minutos de la primera parte, Montiel apareció para, luego de una acción que se ensució en el camino, controlar y definir contra el palo más lejano del chileno Brayan Cortés. Fue el decimosexto gol de Cachete como jugador de River, y el que ayudó a cortar una de las rachas más negativas de cara al gol que tuvo el club de Núñez en su historia.

En total, el equipo de Eduardo Coudet estuvo 397 minutos sin marcar, y el último tanto lo anotó Juan Fernando Quintero, quien unos días después tuvo una polémica salida del club, ante Aldosivi de Mar del Plata por la Copa Argentina, a tres minutos del final del partido que el Millonario perdió 3-1 y le costó la eliminación de la Copa Argentina, en lo que fue la primera de las cinco derrotas al hilo que lleva el equipo en lo que va de este semestre.