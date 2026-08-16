Cumpliendo con la misión de su primer triunfo en el semestre, River le ganó 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El Millonario logró su primer éxito en el campeonato con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa de penal, cortando además una sequía goleadora y bajando al puntero del grupo, que llegaba luego de ganar los cuatro que jugó. Thiago Almada hizo su estreno con la camiseta riverplatense y salió en el final del encuentro.

Sin lucir, pero mostrando una mejoría, los conducidos por Eduardo Coudet encontraron el alivio frente a su gente en lo que era el estreno de Almada, que estuvo desde el arranque. El desafío no era fácil, pero River logró controlar el juego en el primer tiempo y se puso arriba a poco del descanso con la aparición goleadora de Montiel, que cortó una racha adversa de 397 minutos sin marcar del equipo.

Con el debut de Almada, River rompió su mala racha ante Argentinos. (Foto: X @RiverPlate)

El comienzo del segundo tiempo fue quizás el momento más turbulento para River, que sufrió además la salida de Montiel por lesión. En una versión más parecida a los primeros cuatro partidos, Argentinos no solamente controló la pelota sino que lastimó y estuvo muy cerca de empatar. Hernán López Muñoz primero tuvo un tanto anulado por offside y minutos después estrelló un zurdazo contra el travesaño. Sin embargo, Coudet supo contener a tiempo reforzando el medio con la entrada de Fausto Vera y ya sufrió menos a un Bicho que tenía la pelota pero ya sin lastimar.

En los minutos finales, con el Millonario replegado para contraatacar, una jugada de Correa terminó de encauzar el rumbo hacia la primera victoria. El ex Atlético Madrid fue derribado en el área por Gabriel Carabajal y el árbitro Tello cobró penal después de revisarla en el VAR. Angelito se hizo cargo y, con un tiro fuerte al medio, sentenció el tan necesario primer triunfo de un River que saca la cabeza del agua y le da respiro a un Coudet aliviado que llega con otro aire al cruce de Copa Sudamericana.

River 2-0 Argentinos, los goles

A los 36 minutos de la primera mitad se acabó por fin la sequía goleadora de River en el campeonato. En una jugada muy trabada, un centro de Correa que se desvió en el camino le quedó a un Almada al que le bloquearon el remate, pero ese posterior rebote salió a la posición de Montiel, quien entrando por detrás controló y la puso contra un palo.

Ya sobre el final del encuentro, una jugada individual de Correa derivó en el penal que aseguró el triunfo. El '10' entró al área por la parte izquierda y cuando se disponía a desbordar fue derribado. Luego de un llamado del VAR, el árbitro Facundo Tello cobró penal y fue Correa el que se hizo cargo para, con un remate seco al medio del arco, establecer el 2-0 y su primer tanto en River.

Otamendi tuvo el segundo

El zaguero estuvo muy cerca de anotar su primer gol con el Millonario en una jugada de pelota parada. Un córner de Almada cayó justo al segundo palo para un Otamendi que se elevó, ganó de cabeza y su remate fue cayendo por detrás del arquero Cortés para dar directo contra el poste izquierdo.

El travesaño se lo negó a López Muñoz

El comienzo de la segunda parte tuvo a un Argentinos más agresivo y las dos ocasiones más importantes estuvieron en los pies del volante surgido en el Millonario. Primero, le anularon un tanto por offside, y unos minutos más tarde, recibió un gran pase filtrado de Alan Lescano para quedar mano a mano con Santiago Beltrán, pero su zurdazo dio de lleno en el vertical.

La primera vez de Almada

El Guayo viste por primera vez la camiseta de River y, en su primera salida al campo como jugador del Millonario, le retribuyó con aplausos a la gente el gran despliegue presentado en el recibimiento al equipo. El volante de la Selección Argentina vuelve al fútbol argentino con la misión de ser la figura de un equipo que atraviesa una inédita racha de derrotas.

Formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Kevin Gutiérrez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Emiliano Viveros, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Mas Monumental.

Árbitro: Facundo Tello.

El partido es transmisión del Grupo Prima Multimedios por FM Mitre Patagonia 90.5.

La previa

El Millonario necesita cortar una racha negativa que alcanza las seis derrotas consecutivas en partidos oficiales, cuatro en el vigente campeonato, donde además aún no pudo convertir. Eduardo Coudet buscará dar un volantazo y tendrá como principal novedad el debut como titular de Thiago Almada, quien reemplazará a Tomás Galván dentro de los once iniciales.

Por otra parte, el Chacho no contará con el neuquino Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Sebastián Driussi, aún recuperándose de sus lesiones y los que apunta a recuperar para el duelo ante Independiente Santa Fe. Con este duelo ante Argentinos comienza una seguidilla decisiva que continuará el miércoles con la ida ante los colombianos por la Copa Sudamericana, duelo postergado por el terremoto ocurrido en Colombia.

Coudet, ante otro compromiso clave para su ciclo. (Foto: Prensa River Plate)

Por el lado de Argentinos, llega con puntaje ideal y como único equipo que ganó sus cuatro partidos. El conjunto de Nicolás Diez viene de vencer 2-1 a Racing y pretende llevarse un buen resultado del Monumental pensando también en afizanzarse dentro de los primeros puestos de la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores.