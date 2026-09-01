Racing estrena una extraña camiseta en medio de sus crisis deportiva

Racing presentó su tercera camiseta con un entretenido video ambientado en 1904, donde se hace referencia a una camiseta con bastones verticales amarillos y negros y que solo tuvo una duración de una semana.

“A Racing nadie le dice que no” dice el lema con el que La Academia lanzó el diseño de su tercera indumentaria, inspirada en un modelo y colores elegida en asamblea de socios, finalmente rechazada, y que tuvo vigencia solo una semana.

La Academia fue utilizando diferentes modelos y colores hasta que en 1910 terminó adoptando los clásicos bastones celestes y blancos.

La presentación de esta nueva camiseta llega en un delicado momento deportivo para Racing, donde atraviesa un mal andar en el Torneo Clausura, donde suma 5 puntos, posicionado en el puesto 14 del Grupo B, solo por delante de Aldosivi.

El estreno de la camiseta será este domingo, cuando la "Academia" reciba a Atlético Tucumán por la octava fecha del Torneo Clausura, en lo que será un clima hostil por parte de los hinchas contra la dirigencia, principalmente diego milito.